Prudent Corporate Advisory Services का आईपीओ पहले दिन 36% भरा, रिटेल कैटेगरी में 72% सब्सक्राइब, चेक करें इश्यू से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Prudent Corporate Advisory Services IPO: प्रूडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज के आईपीओ को पहले दिन रिटेल निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

Prudent Corporate Advisory Services IPO: प्रूडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज का 538.61 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 मई तक खुला रहेगा.

Prudent Corporate Advisory Services IPO GMP, Price, Subscription/Allotment Status: रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म प्रूडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज का 539 करोड़ रुपये का आईपीओ पहले दिन 36 फीसदी सब्सक्राइब हुआ है. इस इश्यू में निवेश के लिए अलग-अलग कैटेगरी के निवेशकों के रिस्पॉन्स में काफी अंतर देखने को मिला है. रिटेल निवेशकों ने अपने लिए आरक्षित शेयरों के 72 फीसदी हिस्से के लिए पहले ही दिन आवेदन कर दिए. लेकिन नॉन-इंस्टीट्यूशन निवेशकों के लिए रखे गए शेयरों में सिर्फ 2 फीसदी के लिए ही पहले दिन एप्लीकेशन मिले हैं. मंगलवार 10 मई को खुला यह इश्यू 12 मई तक ओपन रहेगा. निवेशक 595-630 रुपये के प्राइस बैंड में आवेदन कर सकते हैं. इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसके तहत कंपनी के मौजूदा शेयरधारक 85,49,340 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. कंपनी एंकर निवेशकों से 159 करोड़ रुपये इश्यू खुलने से पहले ही जुटा चुकी है. Prudent Corporate Advisory Services IPO के डिटेल्स रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली प्रूडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज का 538.61 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 मई तक खुला रहेगा. यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल का है यानी इसके तहत कंपनी कोई नया शेयर नहीं जारी करेगी.

ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की ट्रेडिंग प्रीमियम भाव पर हो रहा है. यह शेयर ग्रे मार्केट में 30 रुपये के प्रीमियम (GMP) भाव पर ट्रेड हो रहा है.

शेयरों के लिए कंपनी ने 595-630 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और लॉट साइज 23 शेयरों का है यानी निवेशकों को कम से कम 14,490 रुपये का निवेश करना होगा. कर्मियों के लिए 59 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट है.

प्रति शेयरों की फेस वैल्यू 5 रुपये है.

इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा क्यूआईबी, 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा एनआईआई (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स) के लिए आरक्षित है.

शेयरों का अलॉटमेंट 18 मई को फाइनल हो सकता है और लिस्टिंग 23 मई को हो सकती है. LIC IPO Last Day: एलआईसी का इश्यू आखिरी दिन 2.95 गुना सब्सक्राइब, लेकिन ग्रे मार्केट में घटा भाव, चेक करें डिटेल कंपनी के बारे में डिटेल्स प्रू़डेंट कॉरपोरेट एडवायजरी सर्विसेज खुदरा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया कराती है.

यह कंपनी फंड बाजार, प्रूडेंटकनेक्ट, पॉलिसीवर्ल्ड, वाइजबास्केट और क्रेडिटबास्केट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, लाइफ व जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस के साथ एसआईपी, गोल्ड अकुमलेशन प्लान, एसेट अलोकेशन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करती है.

वित्त वर्ष 2021 के औसत एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) के हिसाब से प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवायजरी सर्विसेज देश के सबसे बड़े दस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में शुमार है.

31 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के 1067 कर्मी हैं और इसके 35.05 लाख फोलियो और 15.25 लाख लाइव एसआईपी हैं. इसका नेटवर्क देश भर के 16356 पिन कोड तक फैला हुआ है.

यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों के जरिए अपनी सर्विसेज मुहैया कराती है.

कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से इसका शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) लगातार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी को 21 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2019-20 में 28 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 45 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों अप्रैल-दिसंबर 2022 में कंपनी ने 57.63 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था.

