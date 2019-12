प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के 500 करोड़ का IPO खुला, क्या आपको करना चाहिए निवेश?

Prince Pipes And Fittings IPO: इन दिनों जब आईपीओ मार्केट काफी बेहतर लग रहा है, आज से निवेशकों के लिए एक और विकल्प बाजार में मौजूद है. असल में प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का आईपीओ आज से खुल गया है. कंपनी का आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है. इसमें 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा. प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के आईपीओ में 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है.

प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के आईपीओ में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों के लिए प्राइस बैंड 177-178 रुपए रखा गया है. निवेशकों को इश्यू में न्यूनतम 84 शेयरों और इसके गुणक में आवेदन करना होगा. आईपीओ के बाद इसके शेयर 31 दिसंबर 2019 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्ट होंगे.

प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स मुंबई बेस्ड लीडिंग पॉलिमर पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चरर है, जो देश के दूसरे हिस्सों में भी अपने बिजनेस के विस्तार में लगी है. कंपनी का अपने क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी 5 फीसदी है. कंपनी की मौजूदा इंस्टाल्ड कैपेसिटी 241,211 TPA है. कंपनी की प्लानिंग दिसंबर 2019 तक राजस्थान में 14000 MTPA बढ़ाने की है. वहीं, FY21E तक तेलंगना में 52,000 MTPA बढ़ाने की है. कंपनी के 2 ब्रांड प्रिंस पाइपिंग सिस्टम और ट्रूबोर पाइपिंग सिस्टम के नाम से मौजूद हैं. कंपनी को इस क्षेत्र में 30 साल का पुरान अनुभव है.

कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो अभी 7167 स्टॉक कीपिंग यूनिट है. ये प्रोडक्ट प्लंबिंग, इरीगेशन, स्वॉइल, वेस्ट और रेन वाटर मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं. कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लरांट अलग अलग क्षेत्र में हैं. कंपनी के देशभर में करीब 1300 डिस्ट्रीब्यूटर हैं.

FY13-19 के दौरान कंपनी के रेवेन्यू और PAT में 12% और 13% CAGR के हिसाब से ग्रोथ रही है. कंपनी का औसत EBITDA और नेट मार्जिन इस दौरान 11% और 4% रहा है. आईपीओ का प्राइस बैंड 177-178 रुपए रखा गया है. अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का मार्केट कैप 1850 करोड़ रुपये दिख रहा है. आईपीओ से मिली रकम से कंपनी का प्लान कर्ज कम करने के अलावा बिजनेस का विस्तार करना है.

रिलायंस सिक्युरिटीज के रिसर्च हेड, नवीन कुलकर्णी के अनुसार प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स PVC पाइप्स सेग्मेंट में लीडिंग प्लेयर्स में शामिल है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 5 फीसदी है. कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में लगी है. कंपनी के वित्त् वर्ष 2013 से 2019 तक फाइनेंशियल बेहतर रहे हैं. रिटर्न रेश्यो हेल्दी है. आगे भी रेवेन्यू में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है. कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतर है, वैल्युएशन भी ठीक है. ऐसे में निवेशक आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं.

ट्रेडिंग बेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीणा के अनुसार पिछले 4 साल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर रहा है. कंपनी का बिजनेस मुनाफे में है. कंपनी अपने बिजनेस का लगातार विस्तार करने में लगी है. कंपनी का वैल्यूएशन अपने पियर कंपनियों की तुलना में फेयर दिख रहा है. निवेशकों को आईपीओ में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहिए.

30 साल का अनुभव, बाजार में मजबूत ब्रांड इमेज, मजबूत प्रोडक्ट रेंज, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क.

एग्री और रूरल डिमांड में कमजोरी, नई कैपेसिटी का कम इस्तेमाल, इनपुट प्राइस में वोलैटिलिटी.

