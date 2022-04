Hot Stocks: अगले कुछ दिनों में 15% तक रिटर्न पाने का मौका, निवेश के लिए एक्सपर्ट ने चुने ये 3 हॉट स्टॉक

एक ओर बाजार में दबाव है, वहीं बेहतर फंडामेंटल के चलते कुछ शेयर बेहद शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न देने को तैयार है. आप भी इनपर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में अनिश्चितता है. बाजार जब भी चढ़ रहा है, बिकवाली देखने को मिल जा रही है. (image: pixabay)

Short Term Stocks Idea: शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. बाजार जब भी चढ़ रहा है, बिकवाली देखने को मिल जा रही है. ग्लोबल स्तर पर अभी भी कई फैक्टर हैं जो बाजार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. महंगाई पीक पर है, जहां क्रूड 100 डॉलर के पार बना हुआ है. ब्याज दरों को लेकर सेंट्रल बैंक सख्त है. जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों से बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है. एक्सपर्ट भी शॉर्ट टर्म में बाजार पर दबाव बने रहने से इनकार नहीं कर रहे हैं. हालांकि इस बीच बेहतर फंडामेंटल के चलते कुछ शेयर बेहद शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न देने को तैयार है. Swastika Investmart के रिसर्च हेड संतोष मीना ने ऐसे कुछ शेयरों की जानकारी दी है. इनमें PPL, EID PARRY और SUVE PHARMA जैसे शेयर शामिल हैं. निफ्टी: 17200-17300 पर रेजिस्टेंस संतोष मीना का कहना है कि टेक्निकली निफ्टी अपनी पिछली रैली के 50 फीसदी रिट्रेसमेंट का रेस्पेक्ट कर रहा है, हालांकि 17200-17300 एक इमेडिएट और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है. क्योंकि यह 200 और 100-DMA का क्लस्टर है. इस जोन के ऊपर कोई भी मूवमेंट 17450 के 20-DMA की ओर शॉर्ट-कवरिंग रैली का कारण बन सकता है. नीचे की ओर निफ्टी के लिए 17100-17000 के लेवल पर डिमांड जोन है. जबकि 16800 एक सपोर्ट लेवल है. उनका कहना है कि अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो यह अप्रैल महीने के एफएंडओ एक्सपायरी से पहले बुलिश मोड में बदल रहा है. जहां पुट साइड पर हाइएस्ट OI 17000 के स्तर पर ट्रांसफर हो गया है. जबकि कॉल साइड पर हाइएस्ट OI 17500 के लेवल पर शिफ्ट हो गया है. पुट कॉल रेश्यो ओवरसोल्ड जोन से 1.06 के स्तर पर चला गया है. बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 36500-37000 के लेवल पर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है. इससे ऊपर, हम 37500/38000 के स्तर तक शॉर्ट-कवरिंग रैली की उम्मीद कर सकते हैं. नीचे की ओर इंडेक्स के लिए 36000 का लेवल इमेडिएट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है. PPL रेटिंग: BUY

CMP: 194.75 रु

SL: 180 रु

TGT: 220 रु (+15%) असेंडिंग ट्राएंगुलर फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में स्ट्रेंथ दिख रही है. पुलबैक के दौरान इसे 20-DMA पर सपोर्ट मिला और अब यह अपना मजबूत बुलिश मोमेंअम जारी रखने के लिए पिछले स्विंग हाई को ब्रे​क कर रहा है. ऊपर की ओर शेयर के लिए 211/220 रुपये का इमेडिएट टारगेट है, जबकि नीचे की ओर 190 रुपये पर सपोर्ट है. अधिकांश मोमेंटम इंडीकेटर्स मौजूदा स्ट्रेंथ का सपोर्ट करने के लिए सकारात्मक रूप से तैयार हैं. EID PARRY रेटिंग: BUY

CMP: 543 रु

SL: 505 रु

TGT: 625 रु (+15%) इस काउंटर ने लगातार हॉयर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है और अब यह मल्टी मंथ रेजिस्टेंस से निकलकर 575/625 के लेवल तक पहुंच सकता है. नीचे की ओर शेयर के लिए 510 रुपये पर मजबूत सपोर्ट है. अभी यह सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेज के पार ट्रेड कर रहा है और सभी इंडीकेटर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं. SUVE PHARMA रेटिंग: BUY

CMP: 601 रु

SL: 560 रु

TGT: 675 रु (+12%) यह काउंटर पुलबैक के बाद मजबूत डिमांड जोन 560-550 से वापस बाउंस बैक कर रहा है. 560-550 का डिमांड जोन पिछले ब्रेकआउट स्तर और 50-DMA के साथ मेल खाता है. ऊपर की तरफ, 630 का पिछला स्विंग इमेडिएट हर्डल है, जबकि 675 अगला रेजिस्टेंस लेवल है. MACD सेंटरलाइन के पार कारोबार कर रहा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

