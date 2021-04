PowerGrid InvIT IPO: कमाई का मौका! खुल रहा है 7734 करोड़ का आईपीओ, सिर्फ 100 रु है शेयर की कीमत

PowerGrid InvIT IPO Open Today: साल 2021 में आए आईपीओ से आप कमाई करने में चूक गए तो टेंशन ना लें. 29 अप्रैल को आपके पास एक सरकारी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने का मौका है. असल में आज यानी 29 अप्रैल को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मालिकाना हक वाली पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ खुल रहा है. यह इश्यू निवेश के लिए 29 अप्रैल से 3 मई 2021 तक खुला रहेगा. आईपीओ का साइज 7734 करोड़ है. PowerGrid InvIT IPO में 4,993.48 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और यूनिट होल्डर्स की तरफ से रखा जाने वाला 2,741.51 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है. अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले कुछ बातों का जान लेना जरूरी है.

पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट ने अपने आईपीओ के लिए शेयर की कीमत 99-100 रुपये तय किया है. आईपीओ का साइज 7734 करोड़ है. PowerGrid InvIT IPO में 4,993.48 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और यूनिट होल्डर्स की तरफ से रखा जाने वाला 2,741.51 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है.

पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ में समान्य निवेशकों को कम से कम 1100 यूनिट के लिए बोली लगाना होगा. 100 रुपये के प्राइस बैंड से देखें तो निवेशकों को कम इस आईपीओ में 1.1 लाख रुपये लगाने होंगे. इसके बाद 1,100 के गुणक में बोली लगाई जा सकेगी.

यह आईपीओ 29 अप्रैल से 3 मई तक निवेश के लिए खुला रहेगा. शेयर अलॉटमेंट की तारीख 10 मई 2021 है. डीमैट अकाउंट में शेयर 11 मई 2021 को आएगा. IPO लिस्टिंग डेट 17 मई 2021 है. इस इश्यू का एंकर बुक बिडिंग के लिए 28 अप्रैल को खुला था.

IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी द्वारा कर्ज के रिपेमेंट के लिए लोन देने के अलावा जनरल कॉरपोरेट के उद्देश्यों में भी किया जाएगा. इस आईपीओ में 75 फीसदी हिस्‍सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. जिसमें से 60 प्रतिशत हिस्सा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. जबकि 25 फीसदी हिस्‍सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है.

ICICI सिक्‍योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, इडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और HSBC सिक्‍योरिटीज और कैपिटल मार्केट (India) इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं.

ICRA: AAA/Stable

CARE: AAA/Stable

CRISIL : AAA/Stable

बता दें कि इनविट एक सामूहिक निवेश स्कीम की तहत होती है जो म्युचुअल फंड की तरह काम करती है. इसमें व्यक्तिगत संस्थागत निवेशक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सीधा निवेश कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट्स की आय से रिटर्न के तौर पर कमाई कर सकते हैं. बता दें कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपना विनिवेश लक्ष्य 175 लाख करोड़ रुपये रखा है.

