Magma Fincorp Insider Trading Case: पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी भूटाडा ने दिया इस्तीफा, शेयरों पर बिकवाली का दबाव, पढ़ें पूरा मामला

Magma Fincorp Insider Trading Case: पूनावाला फिनकॉर्प (Poonawala Fincorp) के एमडी अभय भूटाडा ने गुरुवार 16 सितंबर को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने यह इस्तीफा बाजार नियामक सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रे़डिंग मामले में दोषी पाए जाने पर सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किए जाने के एक दिन बाद दिया. पूनावाला फिनकॉर्प द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भूटाडा ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया जो 16 सितंबर से प्रभावी हो गया. अब कंपनी के सीईओ विजय देशवाल ऑपरेशंस चलाएंगे. कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि कंपनी और इसके स्टेकहोल्डर्स के हितों को देखते हुए इस्तीफे का फैसला किया.

इस कंपनी के शेयर फरवरी में 60.02 रुपये के भाव पर थे जो मई में बढ़कर 147 रुपये पर पहुंच गए और फिर 16 अगस्त को 190 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गए. हालांकि सेबी की मौजूदा कार्रवाई के बाद इसके शेयरों में बिकवाली शुरू हुई और गुरुवार को यह 4.98 फीसदी की गिरावट के साथ 171.90 रुपये के भाव पर बंद हुए.

सेबी ने बुधवार को भूटाडा और सात अन्य एंटिटीज को पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया. पहले इस कंपनी का नाम मैग्मा फिनकॉर्प था. सेबी ने भूटाडा के अलावा सौमिल शाह, सुरभि किशोर शाह, अमित अग्रवाल, मुरलीधर बगरंगलाल अग्रवाल, राकेश राजेंद्र भोजगधिया, राकेश राजेंद्र भोजगधिया एचयूएफ और अभिजीत पवार पर प्रतिबंध लगाया है.

अदार पूनावाला की राइजिंग की सन होल्डिंग्स ने एनबीएफसी मैग्मा फिनकॉर्प में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद ली और फिर इसमें 2456 करोड़ रुपये का निवेश किया. इसका ऐलान फरवरी 2021 में किया गया. राइजिंह सन होल्डिंग्स की 60 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मैग्मा फिनकॉर्प मई में पूनावाला ग्रुप की एक इकाई हो गई. इसके बाद मैग्मा को पूनावारा फिनकॉर्प के तौर पर री-ब्रांड किया गया. मई में पूनावाला ने मैग्मा फिनकॉर्प के चेयरमैन का पद संभाला.

