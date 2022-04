रिकॉर्ड हाई से आधे भाव पर Policybazaar का शेयर, IPO प्राइस से भी 20% नीचे, अब है निवेश का मौका

Policybazaar का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई की तुलना में 90 फीसदी और IPO प्राइस की तुलना में 20 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है.

PB Fintech अबतक निवेशकों का पैसा डुबोने वाले स्टॉक में शामिल रहा है. (image: pixabay)

PB Fintech Stock Price: Policybazaar और Paisabazaar.com ऑपरेट करने वाली कंपनी PB Fintech का IPO पिछले साल जोरशोर के साथ आया. लेकिन यह निवेशकों का पैसा डुबोने वाले स्टॉक में शामिल रहा. PB Fintech की लिस्टिंग बाजार में 17 फीसदी प्रीमियम पर हुई और लिस्ट होने के बाद शेयर में अच्छी तेजी आई. लेकिन अभी यह शेयर अपने रिकॉर्ड हाई की तुलना में 90 फीसदी और IPO प्राइस की तुलना में 20 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसे निवेश का बेहतर मौका बताया है. शेयर पर कवरेज की शुरूआत करते हुए ब्रोकरेज ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है और 20 से 21 फीसदी अपसाइड की उम्मीद जताई है. PB Fintech में क्यों आएगी तेजी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि PB Fintech (PBF) भारत में लीडिंग इंश्योरेंस और लेंडिंग इंटरमीडियरीज में शामिल है. यह मुख्य रूप से अपने प्लेटफॉर्म PolicyBazaar और PaisaBazaar से आपरेट करता है. वहीं इसने नए बिजनेस में भी एंट्री की है. PB Fintech भारत में खासकर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बढ़ रहे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के चलते लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है. हाई ग्रोथ, आपरेटिंग लीवरेज, मजबूत बैलेंस शीट और स्थापित ब्रांड रिकॉल इसकी प्रमुख ताकत हैं. इससे कंपनी को मजबूत फ्री कैश फ्लो जेनरेट करने में मदद मिलेगी. ब्रोकरेज का अनुमान है कि इसका कास्ट-टु-इनकम रेश्यो आगे बेहतर होगा. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 940 रुपये का टारगेट दिया है. सोमवार के बंद भाव 776 रुपये की तुलना में इसमें 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ये भी हैं पॉजिटिव फैक्टर अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में हायर ग्रोथ वाला बिजनेस मॉडल

हाई आपरेटिंग लीवरेज सुनिश्चित करने के लिए रीन्यूबल बुक

कंपनी द्वारा लिए जा रहे नए इनिशिएटिव से दूसरी कंपनियों की तुलना में ज्यादा फायदा

कंपनी के लिए लागत बढ़ना ही एकमात्र जोखिम है. कास्ट-टु-इनकम रेश्यो आगे बेहतर होने की उम्मीद.

कंसो FY26E एडजस्टेड EBITDA 1020 करोड़ रहने का अनुमान. बाजार में हुई थी मजबूत एंट्री PB Fintech का शेयर 15 नवंबर 2021 को बाजार में 17 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था. IPO में शेयर का प्राइस 980 रुपये तय किया गया था, जबकि बीएसई पर यह 1150 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. वहीं शेयर ने 1478 रुपये का हाई बनाया. हालांकि अब शेयर अपने हाई से 90 फीसदी और इश्यू प्राइस से 20 फीसदी कमजोर हो चुका है. कंपनी Policybazaar और Paisabazaar.com को ऑपरेट करती है. दोनों ही अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर हैं. ऑनलाइन इंश्योरेंस और ऑनलाइन लोन देने के बिजनेस में मोनोपोली है. हालांकि कंपनी के मुनाफे को लेकर कंसर्न है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

