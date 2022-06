Policybazaar: चेयरमैन दहिया बेचेंगे हिस्सेदारी! शेयर 16% तक टूटा, अब क्या करें निवेशक?

PB Fintech के चेयरमैन यशीश दहिया द्वारा कंपनी के 3.77 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की खबर है. इस खबर के बाद से शेयर को लेकर सेंटीमेंट खराब हुए है.

पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पैरंट कंपनी PB Fintech के शेयरों में बड़ी गिरावट है. (reuters)

Policybazaar Stock Price: पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पैरंट कंपनी PB Fintech के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है. कंपनी का शेयर आज इंट्राडे में 16 फीसदी तक टूटकर 556 रुपये पर आ गया. शेयर सोमवार को 659 रुपये पर बंद हुआ था. असल में PB Fintech के चेयरमैन यशीश दहिया द्वारा कंपनी के 3769471 शेयर बल्क डील के जरिए बेचने की खबर है. इस खबर के बाद से शेयर को लेकर सेंटीमेंट खराब हुए है. फिलहाल शेयर अपने इश्यू प्राइस से 42 से 43 फीसदी के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. सवाल उठता है कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए. आगे और घाटे से बचने के लिए शेयर बेचना चाहिए या घाटे की भरपाई के लिए इंतजार करना चाहिए. FY23 के अंत तक निफ्टी छू सकता है 19000 का लेवल, इन लार्जकैप और मिडकैप शेयरों में तेजी का अनुमान PB Fintech ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि कंपनी के सीईओ यशीश दहिया आगे बल्क डील के जरिए 3769471 शेयर बेच सकते हैं. मार्च 2022 के अंत तक कंपनी में उनकी कुल होल्डिंग 4.23 फीसदी यानी 1.9 करोड़ शेयरों की थी. जबकि मई 2022 में ईसॉप मिलने के बाद उनकी कुल होल्डिंग 5.45 फीसदी यानी 2.45 करोड़ शेयरों की हो गई. शेयर पर एक्सपर्ट व्यू Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि PB Fintech Ltd. इंश्योरेंस और लेंडिंग प्रोडक्ट के लिए भारत का लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. कंपनी के सीईओ द्वारा हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद मंगलवार को शेयर में गिरावट आई. स्टॉक नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ और इसकी लिस्टिंग के बाद से लगभग 70 फीसदी की गिरावट देखी गई है. आईपीओ के दौरान इस इश्यू का वैल्युएशन बाजार में 46.40 गुना पर था, और हालिया करेक्शन के बावजूद यह महंगा बना हुआ है. कंपनी बहुत प्रतिस्पर्धी स्पेस में काम करती है क्योंकि यहां एंट्री बैरियर बहुत कम है. साथ ही कंपनी वित्त वर्ष 22 के दौरान रेवेन्यू में ग्रोथ के बाद भी घाटे में चल रही है. इसके अलावा, मौजूदा बाजार की स्थिति में उन कंपनियों पर दबाव ज्यादा है, जो मुनाफा दिखाए बिना बढ़ रही हैं. रिकॉर्ड हाई से 62 फीसदी टूटा PB Fintech का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 62 फीसदी टूट चुका है. वहीं यह अपने इश्यू प्राइस से भी 42 से 43 फीसदी डिस्काउंट पर आ गया है. कंपनी का शेयर 15 नवंबर 2021 में बाजार में लिसट हुआ था. कंपनी ने आईपीओ के लिए शेयर का भाव 980 रुपये रखा था, जबकि इसकी लिस्टिंग बढ़त के साथ 1444 रुपये पर हुई. लिस्टिंग डे पर यह 23 फीसदी बढ़त के साथ 1203 रुपये पर बंद हुआ. शेयर ने 17 नवंबर 2021 को 1470 रुपये का हाई बनाया था. अभी शेयर 556 रुपये पर आ गया है. यानी रिकॉर्ड हाई से 62 फीसदी नीचे. शेयर के लिए लो 540 रुपये है जो 12 मई 2022 को बना था. (Disclaimer: स्टॉक को लेकर विचार एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.