Stocks in News: PB Fintech, NMDC, Wockhardt, RITES समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 8 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 8 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में PB Fintech, NMDC, Wockhardt, RITES, Indian Hotels Company, Hindustan Copper, Rate sensitive stocks, Cineline India, Zee Entertainment Enterprises, Zydus Lifesciences और Aster DM Healthcare जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. वहीं किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. PB Fintech आनलाइन इंश्योरेंस और लेंडिंग प्लेटफॉर्म Policybazaar के सह-संस्थापक और सीईओ यशीश दहिया ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए कंपनी के लगभग 38 लाख शेयरों को 230 करोड़ रुपये में बेच दिया. NSE पर बल्क डील के आंकड़ों के अनुसार, दहिया ने कुल 37,69,471 शेयर 610.24 रुपये के औसत मूल्य पर बेचे, जिससे लेनदेन का आकार 230 करोड़ रुपये हो गया. NMDC अंडरकंस्ट्रक्शन नगरनार स्टील प्लांट (NSP) को अलग करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए NMDC के शेयरधारकों और क्रेडिटर्स की बैठक 28 जून 2022 तक स्थगित कर दी गई है. स्टील मिनिस्ट्री को बैठक बुलानी थी. Wockhardt फार्मा कंपनी Wockhardt ने दीपक मदनानी को तत्काल प्रभाव से 7 जून को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है. कंपनी ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि प्रमोद गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम जारी नहीं रख पाएंगे. RITES ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने रेल परिवहन, रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सहित रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए सेनेगल की एक रेल कंपनी ग्रैंड ट्रेन डीयू सेनेगल (GTS-S.A) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है. Indian Hotels Company टाटा ग्रुप की होटल कंपनी Indian Hotels ने जम्मू, जम्मू और कश्मीर में 88 कमरों वाले विवांता होटल पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है. होटल को नवीनीकरण के बाद विवांता ब्रॉन्ड में अपग्रेड किया जाएगा. Hindustan Copper Hindustan Copper ने 7 जून को झारखंड के घाटशिला में सूरदा खदान में खनन कार्य फिर से शुरू किया है. झारखंड सरकार द्वारा पट्टे के नवीनीकरण और पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद परिचालन फिर से शुरू हुआ. Rate sensitive stocks आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाएगी. इससे रेट सेंसिटिव शेयरों में हलचल दिख सकती है.

