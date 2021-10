NEW IPO : पॉलिसीबाजार.कॉम ने शुरू की आईपीओ लाने की तैयारी, 6017 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटाएगी

ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म और Credit Comparison Portal पॉलिसीबाजार.कॉम (Policybazaar.com) चलाने वाली कंपनी PB Fintech की आईपीओ लाने की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है. सेबी ने इसके ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी दे दी है. कंपनी आईपीओ के जरिये 6017.50 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाएगी. आईपीओ के तहत कंपनी 3,750 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करेगी, जबकि मौजूदा शेयरहोल्डर 2,267 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे.

ऑफर फॉर सेल के तहत SVF Python II (Cayman) 1875 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी, जबकि यशीष दहिया 250 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री करेंगे. कुछ और शेयरहोल्डर भी अपने शेयरों की बिक्री करेंगे. ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक कंपनी आईपीओ से पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये 750 करोड़ जुटा सकती है.

आईपीओ के जरिये जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी की विजिबलिटी बढ़ाने और ब्रांड प्रमोशन के लिए किया जाएगा. फंड के एक एक हिस्से का इस्तेमाल स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट और अधिग्रहण और आम कॉरपोरेट जरूरतों के लिए होगा. PB Fintech इंश्योरेंस और लोन और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने वाली इंटरनेट कंपनी है. कंपनी आईपीओ के जरिये जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल अपने बारे में कंज्यूमर अवेयरनेस पैदा करने और प्रोडक्ट के विस्तार के लिए करेगी.

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी (Kotak Mahindra Capital Company), मॉर्गन स्टेनले इंडिया कंपनी (Morgan Stanley India Company) सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, ( Citigroup Global Markets India) आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ( ICICI Securities) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Ltd) और आईआईएफएल सिक्योरिटीज ( (IIFL Securities) सिक्योरिटीज और जैफ्रीज (Jefferies) इस आईपीओ के बुक बिल्डिंग मैनेजर होंगे .

