Policy Bazaar, Nyka, Paytm: नए जमाने के बिजनेस वाले ये 4 स्टॉक कराएंगे कमाई! चेक करें टारगेट प्राइस

न्यू एज बिजनेस कंपनियों के स्टॉक्स पर लगातार दबाव देखने को मिला है. हालांकि इनमें से कुछ पर ब्रोकरेज हाउस आगे के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं.

पिछले कुछ महीनों में कई नए जमाने के बिजनेस वाली कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग हुई है. (image: pixabay)

New Age Business Stocks: पिछले कुछ महीने में अगर IPO मार्केट का ट्रेंड देखें तो कई नए जमाने के बिजनेस (New Age Business) वाली कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग हुई है. इनमें Paytm, Policy Bazaar, Nykaa, CarTrade Tech, Fino Payments, Sapphire Foods और Zomato जैसे स्टॉक शामिल हैं. लेकिन इनमें से ज्यादातर के स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से ही दबाव देखने को मिल रहा है. इनमें से कुछ शेयर अपने आईपीओ के भाव से भी नीचे फिसलकर ट्रेड कर रहे हैं. इनके हाई वैल्युएशन और ज्यादातर में बिजनेस आउटलुक और मुनाफे को लेकर क्लेरिटी न रहने से निवेशकों में चिंता बनी हुई है. हालांकि मार्च तिमाही के नतीजों के बाद से ऐसे कुछ शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव दिख रहे हैं. Policy Bazaar ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने PB Fintech (Policy Bazaar) के शेयर में निवेश की सलाह दी है. शेयर के लिए टारगेट प्राइस 870 रुपये दिया है. जबकि करंट प्राइस 690 रुपये है. यानी शेयर में 26 फीसदी रिटर्न की गुंजाइश है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मार्च तिमाही में PB Fintech के रेवेन्यू में सालाना और तिमाही आधार पर 100 फीसदी और 47 फीसदी ग्रोथ रही है. EBITDA मार्जिन 1610 bps सुधरा है. कंपनी का रेवेन्यू 540.30 करोड़ हो गया है. इंश्योरेंस प्रीमियम में 78 फीसदी और क्रेडिट डिस्बर्सल में 72 फीसदी ग्रोथ रही है. Paytm ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Paytm के शेयर में 1285 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 644 रुपये के लिहाज से इसमें करीब 100 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि तिमाही आधार पर Paytm का घाटा कम हुआ है. लेंडिंग बिजनेस बेहतर हुआ है. नेट पेमेंट रेट बेहतर होने के चलते कंपनी का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन भी बढा है. कंपनी ने अपने खर्च कंट्रोल किए हें. ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान जताया है कि FY25E तक EBITDA पॉजिटिव रहेगा. Sapphire Foods ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Sapphire Foods में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 1420 रुपये का रखा है. शेयर का करंट प्राइस आज 1080 रुपये दिख रहा है. यानी इसमें 32 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. शेयर अभी भी अपने करंट प्राइस से 8 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की आपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी ADS में मजबूत ग्रोथ से वित्त वर्ष 2022 में सुधरी है. खर्च कम करने पर कंपनी का फोकस है, जिसका फायदा मिलेगा. हालांकि कमोडिटी की ज्यादा कीमतें और श्रीलंका बिजनेस पर दबाव का नियर टर्म में असर हो सकता है. Nykaa ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 1730 रुपये का दिया है. करंट प्राइस 1401 रुपये के लिहाज से इसमें 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन में तिमाही आधार पर कमी आई है. BPC GMV में 17 फीसदी गिरावट रही. हालांकि ओवरआल GMV सालाना आधार पर 49 फीसदी की दर से ग्रो कर रहा है. कंपनी omni-channel पर निवेश कर रही है. कंपनी का अपने स्टोर्स बढ़ाने का प्लान है. कंपनी के पास बड़े ब्रॉन्ड हैं, आगे ग्रोथ करने की संभावनाएं बेहतर है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

