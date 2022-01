Stocks in Focus: PNB- Airtel समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स इन स्टॉक्स पर लगा रहे दांव

Stocks in Focus: आज पीएनबी, एयरटेल, टाटा कॉफी, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.

इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स ने आज आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी और टीसीएस पर दांव लगाया है. (Image- Pixabay)

Market Outlook: साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन घरेलू मार्केट में तेज गिरावट रही थी. दिन के आखिरी में इसने कुछ रिकवरी की लेकिन यह बढ़त को कायम नहीं रख सका. ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक बाजार कमजोर दिख रहा है क्योंकि ने अभी भी रेड कैंडल के मिड प्वाइंट को जो करीब 17300 के लेवल पर है, पार नहीं किया है. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक बाजार में गिरावट की स्थिति में निफ्टी 50 को पहले 16800 और फिर 16600 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा. वहीं 17240 और फिर 17369 के लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज पीएनबी, रूट मोबाइल, आरबीएल बैंक, डालमिया भारत, भारती एयरटेल, रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, फ्यूचर रिटेल, मोतीलाल ओसवाल, सुजलॉन, टाटा कॉफी, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक और एनटीपीसी जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

PNB (Punjab National Bank): बैड लोन में गिरावट के चलते दिसंबर 2021 तिमाही में पीएनबी का नेट प्रॉफिट दोगुना बढ़ गया. बैंक को दिसंबर तिमाही में 1126.78 करोड़ रुपये का स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट हुआ. हालांकि बैंक का ग्रॉस एनपीए एक साल पहले 94479.33 करोड़ रुपये की तुलना में दिसंबर 2021 के अंत में 97,258.67 करोड़ रुपये रहा.

बैड लोन में गिरावट के चलते दिसंबर 2021 तिमाही में पीएनबी का नेट प्रॉफिट दोगुना बढ़ गया. बैंक को दिसंबर तिमाही में 1126.78 करोड़ रुपये का स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट हुआ. हालांकि बैंक का ग्रॉस एनपीए एक साल पहले 94479.33 करोड़ रुपये की तुलना में दिसंबर 2021 के अंत में 97,258.67 करोड़ रुपये रहा. RBL Bank: धीमी लोन ग्रोथ और संचालन खर्च में उछाल के चलते निजी सेक्टर की दिग्गज बैंक आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में 17.20 फीसदी गिर गया. अभी हाल ही में यह बैंक उस समय चर्चा में आया था जब आरबीआई ने दखल देकर बैंक में एक एडीशनल डायरेक्टर नियुक्त किया.

धीमी लोन ग्रोथ और संचालन खर्च में उछाल के चलते निजी सेक्टर की दिग्गज बैंक आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में 17.20 फीसदी गिर गया. अभी हाल ही में यह बैंक उस समय चर्चा में आया था जब आरबीआई ने दखल देकर बैंक में एक एडीशनल डायरेक्टर नियुक्त किया. Dalmia Bharat: अक्टूबर-दिसंबर 2021 में डालमिया भारत का नेट प्रॉफिट कम हुआ है. कंपनी को दिसंबर 2021 तिमाही में 73 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ जबकि एक साल पहले ही कंपनी को समान तिमाही में 179 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ था.

अक्टूबर-दिसंबर 2021 में डालमिया भारत का नेट प्रॉफिट कम हुआ है. कंपनी को दिसंबर 2021 तिमाही में 73 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ जबकि एक साल पहले ही कंपनी को समान तिमाही में 179 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ था. Bharti Airtel, Jio, Vodafone Idea: दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को प्री-पेड सब्सक्राइबर्स के लिए कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पेश करने को कहा है जो हर महीने समान दिन पर रिन्यू होगा. इस प्रकार प्री-पेड सब्सक्राइबर्स को भी पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर्स की तरह एक बिलिंग साइकिल की सुविधा मिल जाएगी.

दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को प्री-पेड सब्सक्राइबर्स के लिए कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पेश करने को कहा है जो हर महीने समान दिन पर रिन्यू होगा. इस प्रकार प्री-पेड सब्सक्राइबर्स को भी पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर्स की तरह एक बिलिंग साइकिल की सुविधा मिल जाएगी. Future Retail: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को किशोर बियानी की फ्यूचर बियानी की याचिका पर सुनवाई करेगी. इस याचिका में फ्यूचर रिटेल को दिवालिया घोषित करने के खिलाफ अपील की गई है. कंपनी के ऊपर 26 देनदारों के 3495 करोड़ रुपये का कर्ज है.

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को किशोर बियानी की फ्यूचर बियानी की याचिका पर सुनवाई करेगी. इस याचिका में फ्यूचर रिटेल को दिवालिया घोषित करने के खिलाफ अपील की गई है. कंपनी के ऊपर 26 देनदारों के 3495 करोड़ रुपये का कर्ज है. Motilal Oswal Financial Services: अक्टूबर–दिसंबर 2021 में मोतीलाल ओसवाल का कंसालिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 47 फीसदी बढ़कर 1122 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और 238 करोड़ रुपये का कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल हुआ.

अक्टूबर–दिसंबर 2021 में मोतीलाल ओसवाल का कंसालिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 47 फीसदी बढ़कर 1122 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और 238 करोड़ रुपये का कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल हुआ. Indigo, SpiceJet: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एविएशन सेक्टर के शेयर इंडिगो (InterGlobe Aviation) और स्पाइसजेट (SpiceJet) में गुरुवार को गिरावट रही. इंडिगो का शेयर BSE पर 5.30 फीसदी की गिरावट के साथ 1,862.50 रुपये की कीमत पर बंद हुआ है. वहीं स्‍पाइसजेट के शेयर ने (SpiceJet stock) दिन में एक बार अपने 52 सप्ताह के लो स्‍तर 57.70 रुपये को छू लिया था. बाद में यह 0.66 फीसदी गिरकर 60.45 रुपये की कीमत पर बंद हुआ है. Indigo के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा गिरे, Spicejet 52 सप्ताह के निचले स्तर पर, एविएशन स्टॉक्स को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह Route Mobile: रूट मोबाइल को दिसंबर 2021 तिमाही में 48.2 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में 37.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ था. अक्टूबर-दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 284.8 करोड़ रुपये बढ़कर 562.7 करोड़ रुपये हो गया.

रूट मोबाइल को दिसंबर 2021 तिमाही में 48.2 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में 37.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ था. अक्टूबर-दिसंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 284.8 करोड़ रुपये बढ़कर 562.7 करोड़ रुपये हो गया. इन कंपनियों के आज आएंगे नतीजे: आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटानिया, सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, डीबी कॉर्प, डॉ रेड्डीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, सुजलॉन, केयर रेटिंग्स, हैप्पिएस्ट माइंड्स, इंफो ऐज, यूटीआई एएमसी, बजाज हेल्थकेयर, मैरिको और टाटा कॉफी समेत कई कंपनियों के तिमाही नतीजों का एलान होगा.

आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटानिया, सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, डीबी कॉर्प, डॉ रेड्डीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, सुजलॉन, केयर रेटिंग्स, हैप्पिएस्ट माइंड्स, इंफो ऐज, यूटीआई एएमसी, बजाज हेल्थकेयर, मैरिको और टाटा कॉफी समेत कई कंपनियों के तिमाही नतीजों का एलान होगा. कल इन कंपनियों के आएंगे नतीजे: कल (29 जनवरी) को जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेजस इंडसइंड बैक, एनटीपीसी समेत कई कंपनियों के नतीजे आएंगे. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी और टीसीएस पर दांव लगा सकते हैं. ICICIBANK: 785- 790 रुपये की प्राइस रेंज में 813 रुपये के टारगेट प्राइस और 776 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

785- 790 रुपये की प्राइस रेंज में 813 रुपये के टारगेट प्राइस और 776 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. ONGC: 168- 170 रुपये की प्राइस रेंज में 172 रुपये का स्टॉप लॉस रख 163 रुपये के टारगेट प्राइस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

168- 170 रुपये की प्राइस रेंज में 172 रुपये का स्टॉप लॉस रख 163 रुपये के टारगेट प्राइस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. TCS: 3600- 3630 रुपये की प्राइस रेंज में 3750 रुपये के टारगेट प्राइस और 3570 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

