PNB E-Auction: सस्ते में मकान व दुकान खरीदने का मौका, PNB कर रहा है मेगा ई-नीलामी

PNB Property E-Auction 2020: सस्ते में घर या दुकान खरीदने के लिए एक अच्छा मौका है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) रेजिडेंशियल/कमर्शियल प्रॉपर्टीज की राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मेगा ई-नीलामी (ऑक्शन) करने जा रहा है. यह नीलामी पारदर्शी तरीके से 15 और 29 सितंबर को की जाएगी. इसके बारे में बैंक की संबंधित शाखाओं ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं और PNB ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी है.

जिन प्रॉपर्टी की ई-नीलामी होने जा रही है, वे उन लोगों की गिरवीं संपत्तियां हैं, जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं और अब PNB उनसे बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है.

बैंक के मुताबिक, नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति e-Bkray (e-B-क्रय) पोर्टल https://ibapi.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं; नियम व कानून, बिड साइज, प्रॉपर्टीज की वैल्यू और लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकते हैं. नीलामी में भाग लेने के लिए बिडर्स को जिन गाइडलाइंस का पालन करना है, वे इस तरह हैं…

– बिडर/खरीदार रजिस्ट्रेशन: बिडर को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

– KYC वेरिफिकेशन: बिडर को जरूरी KYC डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे. KYC डॉक्युमेंट ई-नीलामी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा वेरिफाई किए जाएंगे. इसमें 2 कामकाजी दिनों का वक्त लग सकता है.

EMD धनराशि का बिडर ग्लोबल EMD वॉलेट में ट्रान्सफर: ई-नीलामी नोटिस में उल्लिखित विशेष संपत्ति के लिए EMD (अर्नेस्ट मनी जमा) धनराशि का NEFT/ट्रान्सफर के जरिए, ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर जनरेट चालान के जरिए ऑनलाइन/ऑफलाइन ट्रान्सफर

इन गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद इच्छुक रजिस्टर्ड बिडर्स ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं.

बैंक किस सर्किल में किस तरह की प्रॉपर्टी की नीलामी किस दिन करने वाला है, किससे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस क्या है, ये सभी डिटेल https://etender.pnbnet.in:8443/banks/detail/pnb/MTQy पर मौजूद हैं. प्रॉपर्टीज की ई-नीलामी के लिए पीएनबी के डिटेल्ड नोटिस https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx पर उपलब्ध हैं, जिनमें अन्य डिटेल्स के साथ नीलामी का समय भी मौजूद है.

