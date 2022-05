PNB Share Price: नतीजे के अगले दिन शेयरों में भारी बिकवाली, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे भाव

PNB Results: पीएनबी के तिमाही नतीजे आने के अगले ही दिन इसके शेयरों में भारी बिकवाली हुई और भाव 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गए.

चौथी तिमाही के नतीजे घोषित होने के बाद आज पीएनबी के भाव 11 फीसदी टूट गए हैं. (Image- Reuters)

PNB Results: देश के पहले स्वदेशी बैंक पीएनबी के तिमाही नतीजे आने के अगले ही दिन इसके शेयरों में भारी बिकवाली हुई और भाव 52 हफ्ते के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गए. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2022 में बैंक का स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट 66 फीसदी गिर गया. चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान बुधवार (11 मई) को हुआ था और आज (12 मई) को यह 11 फीसदी से अधिक टूटकर बीएसई पर 29.05 रुपये के भाव तक फिसल गया जो 52 हफ्ते का निचला स्तर है. बैंक ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है. चौथी तिमाही में बैंक का कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 586 करोड़ रुपये से गिरकर 202 करोड़ रुपये रह गया. Paradeep Phosphates IPO: खुलने वाला है 1502 करोड़ का इश्यू, सिर्फ 42 रु का है शेयर, चेक करें डिटेल इस साल 23 फीसदी टूट चुके हैं भाव

चौथी तिमाही के नतीजे घोषित होने के बाद आज पीएनबी के भाव 11 फीसदी टूट गए हैं लेकिन अगर इस साल 2022 की बात करें तो अब तक यह 23 फीसदी कमजोर हो चुका है. पिछले साल 26 अक्टूबर को इसके शेयर 47.60 रुपये के भाव पर थे यानी कि अभी यह 52 हफ्ते के रिकॉर्ड भाव से करीब 29 फीसदी डिस्काउंट पर है. शेयरधारकों को डिविडेंड की सिफारिश बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि बोर्ड ने ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रति इक्विटी शेयर 0.64 रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है. इस प्रस्ताव पर बैंक के एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) में शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी. बैंक को चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 66 फीसदी कम 202 करोड़ रुपये का स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट हुआ था. हालांकि पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो बैंक का मुनाफा 2021-22 में सालाना आधार पर 2022 करोड़ रुपये से 71 फीसदी बढ़कर 3457 करोड़ रुपये हो गया. चौथी तिमाही में बैंक की आय 21386 करोड़ रुपये से घटकर 21095 करोड़ रुपये रह गई और पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो आय 93 हजार करोड़ रुपये से घटकर 87 हजार करोड़ रुपये रह गई.

