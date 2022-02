Stocks in Focus Today: बजट की तेजी थम गई आज, Titan-Zee समेत इन शेयरों पर रहेगा फोकस

Stocks in Focus: आज पीएनबी, जी एंटरटेनमेंट, अडाणी पॉवर और टाइटन जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.

आज मैपमायइंडिया, पीएनबी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक, एचपी एढेसिव्स, अडाणी टोटल गैस, भारत डायनेमिक्स, अडाणी पॉवर, टाइटन, आइटीसी, अडाणी ट्रांसमिशन और टोरेंट पॉवर जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.(Image- Pixabay)

Stocks in Focus Today: शुरुआती कारोबार में आज साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन आज बाजार में कमजोरी दिख रही है. इससे पहले बजट पेश होने के दिन और उसके अगले दिन बाजार में तेजी का रूझान दिखा था लेकिन मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज तेजी थमी है. बाजार पर आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव दिख रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मैपमायइंडिया, पीएनबी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक, एचपी एढेसिव्स, अडाणी टोटल गैस, भारत डायनेमिक्स, अडाणी पॉवर, टाइटन, आईटीसी, अडाणी ट्रांसमिशन और टोरेंट पॉवर जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

MapmyIndia: डिजिटल मैप तैयार करने वाली कंपनी मैपमायइंडिया को ऑपरेट करने वाली कंपनी सीई इंफोसिस्टम ने बुधवार को जियोस्पैटियल कंपनी Pupilmesh Private Limited में 9.9 फीसदी हिस्सेदारी 49 लाख खरीदने के योजना की जानकारी दी. इस अधिग्रहण से मैपमायइंडिया को नेविगेशन में कारोबारी अवसरों को सपोर्ट मिलेगा.

भारतीय सेना को कोंकुर्स-एम एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई करने के लिए भारत डायनेमिक्स ने 3131.82 करोड़ रुपये का कांट्रैक्ट किया है. इन कंपनियों के आज आएंगे नतीजे: आज आईटीसी, टाइटन. लुपिन, आदित्य बिरला कैपिटल, अडाणी पॉवर, अडाणी ट्रांसमिशन, कैडिला हेल्थकेयर, एमामी, गेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया पेस्टिसाइड्स, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, जुबिलैंट इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वैलर्स, लक्स, फाइजर, पीआई, सिगाची इंडस्ट्रीज और टोरेंट पॉवर समेत अन्य कंपनियों के नतीजे आएंगे.

