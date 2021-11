PharmEasy लाएगी 6,250 करोड़ रुपये का IPO, सेबी में दाखिल किए दस्तावेज

PharmEasy IPO: फार्मेसी प्लेटफॉर्म फार्मइजी (PharmEasy) की पैरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स (API Holdings) आईपीओ लाने जा रही है. कंपनी ने आईपीओ के ज़रिए 6,250 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अपना ड्राफ्ट पेपर सबमिट कर दिया है. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मसौदे के अनुसार, इस आईपीओ के तहत पूरी तरह फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. कंपनी 1,250 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है, अगर प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो इश्यू का आकार कम हो जाएगा.

कहां होगा फंड का इस्तेमाल

कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड में से 1,929 करोड़ रुपये का इस्तेमाल बकाया ऋण को चुकाने के लिए करेगी. इसके अलावा, 1,259 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव लिए, 1,500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अधिग्रहण और अन्य स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव के ज़रिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए व सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

एपीआई होल्डिंग्स एक लीडिंग डिजिटल हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म है. इसके निवेशकों में Prosus Ventures (पूर्व में Naspers Ventures), TPG Growth, Temasek, CDPQ, LGT Lightrock, Eight Roads and Think Investments शामिल हैं. सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया और BoFA सिक्योरिटीज इंडिया इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं. जून में, PharmEasy ने घोषणा की थी कि वह डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर में 4,546 करोड़ रुपये में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करेगी.

