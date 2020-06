इस साल फ्रंटलाइन शेयरों में फार्मा का दिखा दम; टॉप 10 गेनर्स में 6 स्टॉक शामिल, 5 माह में 66% रिटर्न

इस साल कोरोना संकट के बीच दिग्गज से दिग्गज शेयरों की जहां जमकर पिटाई हुई है, फार्मा कंपनियों के शेयरों ने शानदार ग्रोथ दिखाई है. सेंसेक्स और निफ्टी में जहां इस साल अबतक 17.5 फीसदी से ज्यादा कमजोरी आई, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 25 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ है. किसी भी इंडेक्स में आने वाली यह सबसे ज्यादा तेजी रही है. फ्रंटलाइन शेयरों की बात करें तो BSE 100 के सिर्फ 19 शेयरों में तेजी रही. इनमें टॉप 10 में 6 शेयर फार्मा कंपनियों के हैं. इनमें 66 फीसदी तक तेजी रही है. एक्सपर्ट आगे भी फार्मा शेयरों को लेकर बुलिश हैं.

BSE 100: टॉप 10 गेनर्स

शेयर इस साल तेजी करंट/52 हफ्ते का हाई

अरबिंदो फार्मा 66% 759.15/791

डॉ रेड्डीज लैब 39.24% 4006/4099

सिप्ला 38.13% 661/665

बायोकॉन 34% 394/395

एवेन्यू सुपरमार्ट 31.42% 2416/2559

डिवाइस लैब 31.37% 2425/2538

एयरटेल 25.59% 572/612

टाटा कंज्यूमर 19% 382/408

ल्यूपिन 19% 907/919

इंद्रप्रस्थ गैस 18% 505/534

फॉर्चून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि कोविड संकट के पहले देखें तो फार्मा सेक्टर करीब 3 साल से अंडरपरफॉर्मर रहा है. घरेलू स्तर पर या यूएस फेड द्वारा नियमों में कड़ाई, दवा की कीमतों में कैपिंग, विदेशी बाजारों में सस्ती दवाओं से प्रतिस्पर्धा के पहले फार्मा कंपनियों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया. हालांकि अब रेगुलेटरी संबंधित दिक्कतें कम हो रही है. दूसरा फार्मा शेयरों का वैल्युएशन बहुत आकर्षक हो गया है. लॉकडाउन के बाद भी दवाओं की मांग पहले की ही तरह बनी रही है. इसी के चलते इस साल फार्मा शेयरों में खरीददारी देखने को मिली है. फार्मा शेयरों में आई रैली लंबी चल सकती है. कोरोना संकट में इस सेक्टर को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है. जहां ज्यादातर कंपनियों का काम धंधा लॉकडाउन में ठप है, वहीं फार्मा कंपनियों को मांग ज्यादा मिल रही है.

किन शेयरों में अभी भी मौका

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने ल्यूपिन में 1001 रुपये और मोतीलाल ओसवाल ने 1000 रुपये

के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. मार्च तिमाही में फार्मा कंपनी ल्यूपिन का मुनाफा करीब 35 फीसदी बढ़कर 389.63 करोड़ रुपये रहा है. डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स बढ़ने का फायदा कंपनी को मिला है. वहीं, टैक्स एक्सपेंस भी कम हुआ है. कंपनी की तकरीबन सभी प्रमुख मार्केट में ग्रोथ अच्छी रही. आपरेशन से होने वाली कुल आय 3,791 करोड़ रुपये रही है.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर के लिए 540 रुपये का लक्ष्य रखा है. सनफार्मा फार्मा सेकटर की प्रमुख कंपनी है, जिसका पोर्टफोलियो शानदार है. विदेशी के साथ घरेलू मार्केट पर भी कंपनी की अच्छी पकड़ है. तिमाही नतीजों की बात करें कंपनी का रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक रहा है और इसमें सालाना आधार पर 14.67 फीसदी ग्रोथ रही. कंपनी को कुल 8,078.03 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ. हालांकि कंपनी का मुनाफा कमजोर रहा है. मैनजमेंट का फोकस मुनाफा बए़ाने पर है. एक्सपेंस में कटौती की गई है. आगे बिजनेस में ग्रोथ की उम्मीद है.

फार्मा शेयर सिप्ला में ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने 738 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा है. मुनाफा उम्मीद से कमजोर रहा है. कंपनी के घरेलू बिजनेस में ग्रोथ डबल डिजिट में रही है. कंपनी के पास अचछा खास फंड है, जिसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए कर सकती है. कंपनी के प्रोडक्ट की बेहतर डिमांड है. पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाई है.

(नोट: हमने यहां शेयर के प्रदर्शन, एक्सपर्ट से बात चीत और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

