Mid-Cap Idea: बाजार के लिए बूस्टर डोज होगा अर्निंग सीजन, ये 10 मिडकैप निवेशकों को कराएंगे कमाई

Top Midcap Stocks: दूसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर अर्निंग सीजन के बाद अब 8 जनवरी को टीसीएस के रिजल्ट के साथ तीसरी तिमाही के ​नतीजे आने शुरू हो जाएंगे. दूसरी तिमाही में कॉरपोरेट अर्निंग जहां उम्मीद से बेहतर रही, वहीं तीसरी तिमाही में कंपनियों की कमाई और बढ़ने की उम्मीद है. फार्मा, मेटल और सीमेंट सेक्टर के लिए यह एक और मजबूत तिमाही साबित हो सकता है. दिसंबर तिमाही में फेस्टिव सीजन के दौरान डिमांड रिकवरी बेहतर रही. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने की उम्मीद में भी डिमांड ग्रोथ बनी रही है और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में दिसंबर तिमाही में कंपनियों की कमाई बेहतर रहने से बाजार को नई दिशा मिल सकती है. इस बारे में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट दी है. इसमें आगे निवेश के लिए टॉप मिडकैप और लॉर्जकैप आइडिया भी दिया गया है.

ब्रोकरेज के अनुसार साल 2021 में बाजार के लिए पहला बड़ा ट्रिगर कॉरपोरेट अर्निंग साबित होने वाला है. पिछले 3 महीनों की बात करें तो मैक्रो कंडीशन अच्छे रहे हैं. निवेशकों के सेंटीमेंट में भी सुधार हुआ है. दूसरी तिमाही में जहां निफ्टी/NSE मिडकैप 100 में 9 फीसदी/15 फीसदी की तेजी रही, तीसरी तिमाही में यह तेजी बढ़कर 24 फीसदी/23 फीसदी रही है. बेहतर लिक्विडिटी कंडीशन, अच्छी अर्निंग की उम्मीद, कम ब्याज दरों और FII द्वारा निवेश बढ़ने का फायदा बाजार को मिला है.

अर्थव्यवस्था अब लॉकडाउन से उबरकर खुल चुकी है. कोरोना वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने वाला है. इससे सेंटीमेंट और बेहतर बना है. ब्रोकरेज का कहना है कि सरकार द्वारा 2 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी शेयर बाजार के लिए बूस्टर डोज साबित होगा और आगे भी मिडकैप में रैली बने रहने की उम्मीद है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के लिए अर्निंग सीजन को जो सेक्टर ड्राइव करेंगे उनमें हेल्थकेयर, सीमेंट, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर शामिल हैं. जबकि कंज्यूमर, प्राइवेट बैंक, आटो और एनबीएफसी सेक्टर में अर्निंग फ्लैट रहने वाली है. वहीं, कैपिटल गुड्स, रिटेल सेक्टर की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज के अनुसार में निफ्टी कंपनियों में सालाना आधार पर 7 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है. वहीं, PBT/PAT में सालाना आधार पर 20 फीसदी/17 फीसदी ग्रोथ दिख सकती है.

AU स्माल फाइनेंस बैंक, JSPL, JK सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, ओबेरॉय रियल्टी, IEX, ICICI सिक्योरिटीज, वरुण बेवरेजेज, SEIS और गुजरात गैस

इंफोसिस, ICICI बैंक, SBI, मुथूट फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, M&M, अशोक लेलैंड, भारती एयरटेल, HUL, टाइटन कंपनी, डिवाइस लैब, HCL टेक.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.