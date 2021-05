Lupin का Q4 मुनाफा 18% बढ़कर 460 करोड़ रुपये रहा, रेवेन्यू घटा; घरेलू बाजार में बढ़ी बिक्री

Lupin Q4 FY21: देश की लीडिंग फार्मास्युटिकल्स कंपनी ल्यूपिन का वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़ गया है. इस दौरान कंपनी को 460 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. कंपनी का कहना है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है. ल्यूपिन को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 390 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था. हालांकि इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में कुछ गिरावट आई है. इस दौरान कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं.

वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में ल्यूपिन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.6 फीसदी गिरकर 3,783 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3845.7 करोड़ रुपये रहा था. वहीं तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 5.8 फीसदी गिरावट आई है. हालांकि EBITDA सालाना आधार पर 4.3 फीसदी बढ़कर 765.7 करोड़ रुपये रहा है. जबकि EBITDA मार्जिन मार्च तिमाही में 18.8 फीसदी रहा. यह एक साल पहले की समान तिमाही में 13.8 फीसदी पर था.

मार्च तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स सालाना आधार पर 4.4 फीसदी बढ़कर 518.38 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 496.36 करोड़ रुपये रहा था. 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर कंपनी का नेट डेट 662.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि नेट डेट इक्विटी 31 मार्च 2021 तक 0.05 पर था. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को 1,216 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान उसे 269 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था.

कंपनी ने चौथी तिमाही में यूएस मार्केट में 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. वहीं यूएस जेनेरिक मार्केट में अब कंपनी के कुल 168 प्रोडक्ट हो गए हैं. इस दौरान कंपनी ने 9 ANDAs फाइल किए हैं, जबकि यूएस एफडीए से 6 ANDA अप्रूवल मिला है. नॉर्थ अमेरिका में सेल्स सालाना आधार पर 5.3 फीसदी गिरी है, जिसका कुल सेल्स में 40 फीसदी या 1,495.2 करोड़ योगदान है. तिमाही आधार पर हालांकि 3.7 फीसदी ग्रोथ रही है. कंपनी का झारेलू बाजार में सेल्स सालाना आधार पर 7.9 फीसदी रही है.

ल्यूपिन के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश गुप्ता का कहना है कि हम खुश हैं कि चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद मार्जिन में सुधार जारी है. एक मजबूत रैंप-अप इनलाइन उत्पादों और नए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग से हम एक सॉलिड ग्रोथ के रास्ते पर हैं और हम लगातार मार्जिन एक्सपेंशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि व्यापार निरंतरता बनाए रखते हुए हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समय एक प्रमुख प्राथमिकता है.

