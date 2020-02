PGIM इंडिया के मनी मार्केट फंड में निवेश का मौका, 4-6 महीने में हो सकती है अच्छी कमाई  

PGIM India Mutual Fund: पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने शुक्रवार यानी 28 फरवरी को अपना मनी मार्केट फंड लॉन्च किया है. सब्सक्रिप्शन के लिए इसका एनएफओ 28 फरवरी, 2020 को खुल चु​का है. इसमें 5 मार्च तक निवेश किया जा सकता है. पीजीआइएम इंडिया मनी मार्केट फंड का प्रबंधन कुमारेश रामकृष्णन, सीआईओ-डेट और कुणाल जैन, फंड मैनेजर-डेट करेंगे. इस फंड का बेंचमार्क क्रिसिल मनी मार्केट फंड इंडेक्स है.

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के मनी मार्केट फंड का लक्ष्य यह है कि निवेशक अपने पास पड़े अतिरिक्त फंड को शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर उसपर मुनाफा कमा सकें. मनी मार्केट फंड में अतिरिक्त पड़े फंड को 4-6 महीने के लिए (सितंबर, 2020 तक) निवेश किया जा सकता है. यह पोजिशनिंग अल्पकालिक लाभ की गति के मौजूदा स्वरुप, वर्तमान लिक्विडिटी अवस्थाओं और निकट भविष्य के लिए आसान मौद्रिक परिस्थितियों की प्रत्याशाओं को ध्यान में रख कर की गई है.

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआइओ-डेट, कुमारेश रामकृष्णन का कहना है कि वित्त वर्ष के एकदम अंत में होने के कारण मनी मार्केट सिक्युरिटीज को फिलहाल वित्त वर्ष परिवर्तन का लाभ मिल रहा है. प्रचलित अनुकूल लिक्विडिटी परिस्थितियों के साथ इसके संयोग से इस तरह के फंड की अल्प अवधि में लिक्विड और अल्‍ट्रा शॉर्ट कैटेगरीज की तुलना उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन करने की संभावना काफी बढ़ जाती है. इस तरह यह फंड शॉर्ट टर्म स्पेस में अन्य परंपरागत विकल्पों के मुकाबले बेहतर जोखिम लाभ के लिए उपयुक्त है.

पीजीआइएम इंडिया मनी मार्केट फंड कमर्शियल पेपर्स (सीपी), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स (सीडी), ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स (सीएमबी) सहित विविध मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और अन्य डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी.

इस स्कीम में न्यूनतम शुरुआती निवेश 5 हजार रुपये और उसके बाद 1 रुपये के गुणक में होगा. इस फंड में 1 हजार रुपये का न्यूनतम अतिरिक्त निवेश और इसके बाद 1 रुपये के गुणक में निवेश राशि बढ़ाने की भी व्यवस्था है. इस स्कीम में कोई प्रवेश या निकासी शुल्क नहीं है.

निवेशकों के लिए रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स हैं जिनमें प्रत्येक प्लान में ग्रोथ और डिविडेंड के विकल्प हैं. डिविडेंड विकल्प में ये 2 सुविधायें उपलब्ध हैं….

i. मंथली बेस पर डिविडेंड के भुगतान की सुविधा

ii. रोजाना, वीकली बेस पर डिविडेंड के रीइन्वेस्टमेंट की सुविधा.

