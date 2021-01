NFO: 5000 रु निवेश कर बन सकते हैं अमीर, इस स्कीम में 29 जनवरी तक पैसा लगाने का मौका

PGIM India Balanced Advantage Fund: पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने ‘पीजीआईएम इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड’ लॉन्च किया है. यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15 जनवरी 2021 से खुलेगा और 29 जनवरी 2021 को बंद हो जाएगा. फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स है. इस स्कीम में शुरुआती न्यूनतम निवेश 5000 रुपये है और फिर इसके बाद यह 1 रुपये के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा. इस स्कीम का मकसद निवेशकों की आय में बढ़ोतरी करना है.

-पीजीआईएम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड डायनमिक एसेट आवंटन फंड है, जिसमें न्यूनतम 30 फीसदी इक्विटी का फ्लोर है.

-जो निवेशक लंबी अवधि में अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रोडक्ट काफी बेहतर है.

-इस फंड के तहत निवेश में गिरावट को रोकने के सुरक्षा उपाय होंगे और वोलैटिलिटी कम करने के तरीके अपनाए जाएंगे.

-डीएएएएफ मॉडल के आधार ही एसेट आवंटन का फैसला होगा जिससे ‘कम पर खरीद और ज्यादा पर बेचने’ में मदद मिले.

– एएमसी की ओर से सेलेक्टं की गई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा.

इस स्कीम में शुरुआती न्यूनतम निवेश 5000 रुपये है और फिर इसके बाद यह 1 रुपये के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा. अतिरिक्त आवेदन राशि 1000 रुपये है और यह भी इसके बाद एक रुपये के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा. स्कीम टैक्स एफिशिएंट डायनमिक एसेट आवंटन मॉडल को अपनाएगी क्योंकि फंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम की कैटेगरी में है. इक्विटी में न्यूनतम 65 फीसदी आवंटन डायरेक्शनल इक्विटी और आर्बिट्रेज का मिश्रण होगा.

इस निवेश क्षेत्र में आने के लिए तीन फिल्टर होंगे.

पहला- 10 साल में से 7 साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजीटिव होगा.

दूसरा- कॉरपोरेट गवर्नेंस पर नजर रहेगी

तीसरा- डेट टु इक्विटी रेश्यो 3 से कम होगा.

आवंटित यूनिट में से 10 फीसदी से ज्यादा किसी भी रिडम्पशन/स्विच आउट ( डेट स्कीमों से किसी भी तरह के रिडम्पशन/स्विच आउट आवंटन के 90 दिन के भीतर बगैर एग्जिट लोड के हो सकता है) पर 0.50 फीसदी एग्जिट लोड होगा. यह स्थित तब आएगी जब यूनिटों के आवंटन के 90 दिनों के भीतर डेट स्कीमों से स्विच आउट किया जाता है या फिर यूनिट रिडिम किए जाते हैं.

कम से कम 1000 हजार रुपये की 5 किस्त. इसके बाद मासिक और तिमाही एसआईपी के लिए एक रुपये के मल्टीपल में. मासिक और तिमाही एसआईपी के लिए टॉप अप 100 रुपये और एक रुपये के मल्टीपल में होगा. सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान में स्मार्ट एसआईपी का भी फीचर होगा.

एएमसी की ओर से सेलेक्टभ की गई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा. यह उन निवेशकों के लिए इंश्योरेंस कवर करेगा जो इस सुविधा को हासिल करने की पात्रता रखते हैं. यह फीचर पूरी तरह से फ्री होगा. इस लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम का भुगतान एएमसी करेगी.

इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच री-बैलेंसिंग

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजित मेनन ने कहा कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कटेगरी निवेशकों के लिए बेहतरीन इनवेस्टमेंट सॉल्यूशन है. यह एक मॉडल पर काम करता है, जिससे खुद ब खुद इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच री-बैलेंसिंग हो जाती है. यह काम इस तरह होता है कि निवेशकों का टैक्स बचे. इसके लिए निवेशकों को इसे ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं होती.

पीजीआईएम इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इसके लिए जो डायनैमिक एसेट आवंटन मॉडल अपनाएगा वह 15 साल का रोलिंग पीई एवरेज को लॉन्ग एवरेज पीई के तौर पर मानेगा ताकि इक्विटी मार्केट में बदले ट्रेंड पर पकड़ा जा सके. जैसे-जैसे मार्केट मेच्योर होगा, हमारा मानना है कि यह फीचर इस मॉडल को प्रासंगिक बनाए रखेगा.

किनके लिए बेहतर

यह फंड उन निवेशकों के लिए मुफीद है जो मॉडरेट हाई रिस्क लेना चाहते हैं. इस फंड में निरंतर लॉन्ग टर्म रिस्क एडजेस्टेड रिटर्न देने की क्षमता है. साथ ही इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बीच कारगर तरीके से निवेश के आंवटन से भी यह निवेशकों के लिए बेहतरीन अनुभव साबित होगा.

यह स्कीम इक्विटी और फिक्स्ड इनकम एसेट में निवेश डाइवर्सिफाई कर वोलैटिलिटी को कम करने की कोशिश करेगी. फंड का प्रबंधन अनिरुद्ध नाहा (इक्विटी निवेश के लिए), कुमारेश रामाकृष्णन (डेट और मनी मार्केट निवेश के लिए) और आनंद पद्मनाभन (विदेशी निवेश के लिए) करेंगे.

