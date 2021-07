Petrol, Diesel Price on 7th July 2021: दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये के पार, कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी को अप्सरा लग रही है महंगाई डायन

तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार (7th July 2021) को पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए. लिहाजा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पार कर गई. दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 100.21 रुपये पर बिका. यह मंगलवार की कीमत से 35 पैसे आधिक है. डीजल की कीमत भी 17 पैसे बढ़ कर 89.53 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई. 4 मई से पेट्रोल-डीजल की कीमतें 35 बार बढ़ चुकी हैं.

पेट्रोल-डीज़ल की महंगाई पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया है. कांग्रेस प्रवक्ता, रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में राजधानी दिल्ली समेत 200 शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार चली गई हैं, डीज़ल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को गरीब जनता की परवाह नहीं है. सरकार पूंजीपतियों की सोच रही है और आम जनता को नोच रही है. सुरजेवाला ने तंज करते हुए कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को डायन महंगाई भी अप्सरा नजर आने लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, सिर्फ पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स बढ़ाकर उसने 25 लाख करोड़ रुपये लोगों की जेब से निकालकर अपने खजाने में भर लिए हैं.

अकेले इसी महीने इनके दाम चार बार बढ़े हैं. जब से दाम बढ़ने शुरू हुए हैं तब से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 9.52 रुपये बढ़ी है वहीं डीजल की कीमत 9.65 रुपये का इजाफा हुआ है. बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और विदेशी मुद्रा विनियम दर के आधार पर रोजाना कीमत तय करती हैं.

मुंबई में पेट्रोल-डीजल की लागतें सबसे ज्यादा है. यहां पेट्रोल 106.25 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. वहीं डीजल की कीमत 97.09 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का अंतर दोनों जगहों पर लगने वाले टैक्स और वैट में अंतर की वजह से है. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, लद्दाख में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक रही हैं.

नोएडा – पेट्रोल – 97.44 रुपये डीजल – 90.00 रुपये

कोलकाता -पेट्रोल – 100.23 रुपये डीजल – 92.50 रुपये

पुणे- 105.83 रुपये, डीजल – 95.19 रुपये

बेंगलुरू- 103.56 रुपये डीजल – 94.89 रुपये

हैदराबाद – 103.78 रुपये डीजल -97.40 रुपये

मोहाली – 102.25 रुपये, डीजल – 92.46 रुपये

चंडीगढ़- 96.37 रुपये डीजल – 89.16 रुपये

(सभी कीमतें प्रति लीटर के हिसाब से)

