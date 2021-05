Petrol Diesel Price: मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रु, रिकॉर्ड हाई पर तेल; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

Petrol Diesel Prices Today: कोरोना संकट में तमाम परेशानियां झेल रहे आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है. सरकारी तेल कंपनियों ने मई महीने में 14वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं. 4 मई के बाद से ही तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की जा रही है. 27 मई को पेट्रोल के दाम में 23 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोत्तरी की गई है. वहीं डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ. इसके पहले मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे. इस बढ़ोत्तरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 93.68 रुपये का और 1 लीटर डीजल 84.61 रुपये का हो गया है. वहीं मुंबई में अब पेट्रोल 100 रुपये पहुंच गया है.

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं. 4 मई के बाद से तेल की कीमतों में 14 बार इजाफा हुआ है. इन 14 दिनों में पेट्रोल 3.33 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. वहीं इस दौरान डीजल भी 3.88 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है.

Price of petrol & diesel in #Delhi at Rs 93.68 per litre and Rs 84.61 respectively.

Petrol & diesel prices per litre – Rs 99.94 & Rs 91.87 in #Mumbai, Rs 101.77 & Rs 93.07 in #Bhopal, Rs 95.28 & Rs 89.39 in #Chennai and Rs 93.72 & Rs 87.46 in #Kolkata pic.twitter.com/lRoPs4QSMO

— ANI (@ANI) May 27, 2021