Petrol-Diesel Price Today 31 October: लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, मध्यप्रदेश में पेट्रोल 120 रुपये के पार, जानिए, अपने शहर का रेट

Petrol-Diesel Price Today 31 October: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है. रविवार को तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इसके साथ ही, देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम अब नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 120 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है. तेल कंपनियों द्वारा जारी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, दिल्ली में अब पेट्रोल 109.34 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड भाव पर बिक रहा है, वहीं मुंबई में यह अब 115.15 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मुंबई में डीजल 106.23 रुपये प्रति लीटर और दिल्ली में 98.07 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दौरान कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था. उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ रहे हैं. देश के सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है. वहीं पंजाब के जालंधर से लेकर सिक्किम के गंगटोक तक करीब डेढ़ दर्जन राज्यों में डीजल 100 के पार चला गया है.

Bank Holidays in November 2021: नवंबर में आधे महीने से अधिक दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, कामकाज निपटाने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

स्थानीय करों की वजह से अलग-अलग राज्यों में वाहन ईंधन के दामों में अंतर होता है. मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में अब पेट्रोल 120 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है. इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी यह इसी स्तर पर पहुंच गया है. गंगानगर में पेट्रोल 121.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 112.44 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. देश में वाहन ईंधन के सबसे ऊंचे दाम यहीं पर हैं. पेट्रोल के दाम 28 सितंबर से 25 बार बढ़े हैं. उसके बाद से पेट्रोल 8.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. वहीं 24 सितंबर से 28 बार में डीजल कीमतों में 9.45 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

Jio Phone Next लॉन्च; दिवाली से 1999 रुपये में मिलने लगेगा ये 4G स्मार्टफोन, बाकी पैसा किस्तों में

पेट्रोल-डीजल के भाव रोज बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं. पेट्रोल-डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिये भी जान सकते हैं (How to check diesel petrol price daily). इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और BPCL उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं. वहीं, HPCL उपभोक्ता HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर रेट पता कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.