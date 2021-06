Pension News : पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब SMS,वॉट्सऐप और ई-मेल पर मिलेगी पेंशन स्लिप

Pension News in Hindi : रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के खाते में पेंशन जमा करने की सूचना अब जल्दी ही उनके मोबाइल पर एसएमएस और ई-मेल पर मिलने लगेगी. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ( Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) ने पेंशन वितरण में शामिल बैंकों से कहा है कि वे पेंशनर्स के मोबाइल नंबर पर SMS और ई-मेल के पर पेंशन स्लिप जारी करें. पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स ( Centralised Pension Processing Centres) की एक हालिया बैठक में यह फैसला किया गया. बैंकों से कहा गया है वे पेंशनर्स के खाते में पेंशन जमा होने की सूचना देने के लिए वॉट्सऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

मंत्रालय ने कहा है कि हर महीने की पेंशन स्लिप में पेंशन की रकम और टैक्स डिडक्शन का जिक्र होना चाहिए . सेंटर ने बैंकों के इस काम को वेलफेयर एक्टिविटी मान कर पूरा करने को कहा क्योंकि इसका संबंध इनकम टैक्स, महंगाई राहत (Dearness Relief), महंगाई राहत एरियर ( DR arrears) से जुड़ा है. सेंटर ने बैंकों से कहा है कि वे पेंशनर्स के लिए Ease of living सुनिश्चित करें और मोबाइल एसएमएस, ई-मेल और वॉट्सऐप का इस्तेमाल करें.

आईटीआई म्यूचुअल फंड ने लांच किया ITI Dynamic Bond Fund, 9 जुलाई तक आवेदन का है मौका

केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते ( DA) और एरियर समेत कई मुद्दों पर 26 जून को अहम बैठक हो रही है. बैठक में पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से बंद DA को बढ़ाने और उसके पेमेंट पर चर्चा होनी है. इसके अलावा बैठक में दस बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी. महंगाई भत्ते (Dearness allowance news in Hindi) के अलावा दूसरी कई डिमांड भी एजेंडे में शामिल हैं. कुल 29 बिंदुओं पर चर्चा होगी. इस मीटिंग में नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और DoPT के प्रतिनिधि रहेंगे. मीटिंग की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे. कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay commission ) के मुताबिक महंगाई भत्ता देना होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.