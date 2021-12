AMFI Review : Paytm, Zomato, Nykaa और पॉलिसीबाजार का बढ़ेगा दर्जा, AMFI की लार्ज कैप. कैटेगरी में मिल सकती है जगह

AMFI हर छमाही पर कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से समीक्षा करता है और उन्हें लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में डालता है.

AMFI की लार्ज कैप कैटेगरी में न्यू-एज कंपनियों को मिल सकती है जगह

पेटीएम ( Paytm), जोमैटो ( Zomato) नायका ( Nykaa) और पॉलिसीबाजार ( PB Fintech) को AMFI (एसोसिएशन ऑफ म्यूचु्अल फंड्स इंडिया ) की लार्ज कैप कैटेगरी में जगह मिल सकती है. AMFI हर छमाही पर कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से समीक्षा करता है और उन्हें लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में डालता है. ये न्यू-एज कंपनियां हाल में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं. Edelweiss Alternative Research के मुताबिक जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में AMFI अपनी रिव्यू जारी कर देगी. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक जिन अन्य कंपनियों को AMFI की लार्ज कैप कैटेगरी में जगह मिल सकती है, उनमें माइंडट्री (MindTree), आईआरसीटीसी (IRCTC), एसआरएफ ( SRF) और टाटा पावर ( Tata Power) शामिल हैं. AMFI 31 दिसंबर को मार्केट कैप में परिवर्तन के लिए कट-ऑफ डेट मानता है. न्यू-एज कंपनियां, जिन्हें लार्ज कैप में मिल सकती है जगह जोमैटो (Zomato) – मार्केट कैपिटलाइजेशन – 1,04,532 करोड़ रुपये

नायका (FSN Ecommerce Ventures)- मार्केट कैप. -1,01,830 करोड़ रुपये

पेटीएम (One 97 Communications) मार्केट कैप. – 87,640 करोड़ रुपये

पॉलिसी बाजार (PB Fintech)- मार्केट कैप.- 43,249 करोड़ रुपये मिड से लार्ज कैप की ओर सफर माइंड ट्री (Mindtree )- मार्केट कैपिटलाइजेशन- 76,931 करोड़ रुपये

एसआरएफ (SRF )- मार्केट कैप. -71,141 करोड़ रुपये

आईआरसीटीसी (IRCTC)- मार्केट कैप.- 70,320 करोड़ रुपये

टाटा पावर ( Tata Power) – मार्केट कैप. – 70,936 करोड़ रुपये

एम्फेसिस (Mphasis) – मार्केट कैप. – 62,456 करोड़ रुपये

गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) – मार्केट कैप.- 52,789 करोड़ रुपये

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics)- मार्केट कैप. – 50,437 करोड़ रुपये (Article: Kshitij Bhargava)

