Paytm IPO : अगले सप्ताह सेबी में ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस दाखिल करेगी पेटीएम, 22 हजार करोड़ का आईपीओ लाएगी

डिजिटल पेमेंट्स फर्म Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communication अपने आईपीओ (IPO) के लिए अगले सप्ताह सेबी में ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस दाखिल कर सकती है. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस 12 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है. पेटीएम आईपीओ के जरिये 22 हजार करोड़ रुपये जुटा सकती है. इसे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है.

One97 Communication 12 जुलाई को अपना ईजीएम ( Extraordinary general meeting) बुलाएगी. इसमें 12 हजार करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने के लिए शेयरहोल्डर्स से अनुमति ली जाएगी. बैठक में कंपनी के प्रमोटर विजय शेखर शर्मा को डी-क्लासिफाई करने का फैसला किया जाएगा. विजय शर्मा के पास कंपनी के 9,051,624 इक्विटी शेयर हैं जो कंपनी के कुल पेड-अप शेयर कैपिटल का 14.61 फीसदी के बराबर है. कंपनी इस दौरान नया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बनाएगी ताकि ड्राफ्ट रेड प्रोस्टपेक्टस दाखिल करने के लिए जरूरी मानकों को पूरा किया जा सके.

One97 Communication ने अपने नए EGM notice में कहा है कि वह 12 हजार करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. यह नए निवेशक कैटेगरी और कर्मचारियों के लिए होगा. कुछ मौजूदा शेयरहोल्डर्स भी इससे निकलने के लिए अपने शेयरों की बिक्री (Offer for sale) करेंगे. पेटीएम ने शुरुआत मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज से की थी. इसके बाद इसने मोबाइल वॉलेट शुरू किया. अब यह म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट की बिक्री के जरिये फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री की है.

कंपनी को शेयर ब्रोकिंग, डीमैट सर्विस और एनपीएस में भी एंट्री के लिए मंजूरी मिल चुकी है. पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 Communication में सॉफ्ट बैंक, एंट फाइनेंशियल ( Ant Financial), एजीएच होल्डिंग्स ( AGH Holdings), सैफ पार्टनर्स ( SAIF Partners) बर्कशायर हैथवे ( Berkshire Hathaway) , टी रो प्राइस और डिस्कवरी कैपिटल ने निवेश किया है. Ant Financial सबसे बड़ी हिस्सेदार है. इसकी हिस्सेदारी 40 फीसदी है.

