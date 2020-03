PM केयर्स में Paytm देगी 500 करोड़, यूजर के हर पेमेंट में अपनी ओर से जोड़ेगी 10 रु

डिजिटल भुगतान से संबंधित कंपनी पेटीएम (Paytm) ने कहा है कि वह ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष’ (पीएम केयर्स) में 500 करोड़ रुपये का योगदान देगी. पेटीएम ने एक बयान में कहा कि पेटीएम वॉलेट, यूपीआई और पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके पेटीएम के जरिए दिए गए हर योगदान या अन्य किसी भी भुगतान के लिए कंपनी अतिरिक्त 10 रुपये का योगदान देगी.

पेटीएम अध्यक्ष मधुर देवड़ा का कहना है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए सभी राहत कदमों में सरकार की मदद करके अपना कर्तव्य पूरा करना हमारे लिए सम्मान की बात है. हम उम्मीद करते हैं कि लोग खुलकर पीएम केयर्स के लिए दान देंगे और जिंदगियां बचाएंगे.’

इससे पहले पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ने कोरोना काल में मदद का एलान किया था. उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि पेटीएम कोरोना वायरस (Coronavirus) की दवा, वेंटिलेटर आदि विकसित करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये देगी. विजय शेखर ने आईआईएससी, बेंगलुरु के प्राध्यापक गौरव बनर्जी के एक संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह बात कही. बनर्जी ने अपने संदेश में किसी आपातकालीन स्थिति में देशी तकनीक का इस्तेमाल कर वेंटिलेटर बनाने की बात कही थी. इस बारे में डिटेल में पढ़ें..Paytm का बड़ा एलान: कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए देगी 5 करोड़ रु

