Paytm: IPO के भाव का एक चौथाई भी नहीं रह जाएगा शेयर! ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट में की बड़ी कटौती

Paytm का शेयर अपने इश्यू प्राइस से 71 फीसदी कमजोर हो चुका है. ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी के एनालिस्ट ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती की है.

जबसे Paytm का शेयर लिस्ट हुआ है, उसके बाद से ही इसमें लगातार कमजोरी बनी हुई है. (reuters)

Paytm Stock: One 97 Communications Ltd (Paytm) के शेयरों में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है. आज कंपनी का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा कमजोरी के साथ 619 रुपये के भाव पर आ गया है. वैसे यह गिरावट कोई नहीं बात नहीं है. जबसे कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है, उसके बाद से ही इसमें लगातार कमजोरी बनी हुई है. शेयर अपने इश्यू प्राइस से 71 फीसदी कमजोर हो चुका है. वैल्युएशन और मुनाफे को लेकर चिंता पहले से ही थी, हाल ही में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लेते हुए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक स्टॉक में बने निगेटिव सेंटीमेंट के चलते ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी के एनालिस्ट ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती की है. कितना कमजोर हो सकता है शेयर मैक्वायरी के एनालिस्ट सुरेश गणपति ने Paytm के शेयर पर टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती करते हुए 450 रुपये कर दिया है. इसके पहले मैक्वायरी ने शेयर के लिए 900 रुपये से टारगेट घटाकर 700 रुपये किया था. जबकि उसके पहले भी ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 1200 रुपये का टारगेट दिया था. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए अंडरपरफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है. और रेवेन्यू के अनुमान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. इश्यू प्राइस से 80% कमजोर हो सकता है मैक्वायरी ने शेयर के लिए 450 रुपये का टारगेट दिया है. जबकि Paytm के आईपीओ में अपर प्राइस बेंड 2150 रुपये था. इस लिहाज से यह शेयर आने वाले दिनों में आईपीओ के भाव से 80 फीसदी या एक चौथाई से ज्यादा कमजोर हो सकता है. कंपनी का शेयर 18 नवंबर 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 2150 रुपये की तुलना में यह 1955 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो रिकॉर्ड हाई है. वहीं लिस्टिंग डे पर 27 फीसदी गिरकर 1564 रुपये पर बंद हुआ था. अभी शेयर 620 रुपये पर है. मुनाफे को लेकर है चिंता पेमेंट कंपनी Paytm अबतक मुनाफे में नहीं आई है. वहीं वित्त वर्ष 2022 की दिसंबर तिमाही में घाटा बढ़ा है. कंपनी को दिसंबर तिमाही में 778 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है. जबकि वित्त वर्ष 2021 की तिमाही में कंपनी का घाटा 532 करोड़ रुपए रहा था. हालांकि Paytm को कामकाज से होने वाली आमदनी में अच्छा इजाफा देखने को मिला. कंपनी का रेवेन्यू 89 फीसदी बढ़कर 1456 करोड़ रुपए रहा. पिछले साल की समान तिमाही में Paytm का रेवेन्यू 772 करोड़ रुपए था. (Disclaimer: यहां स्टॉक में ब्रोकरेज हाउस द्वारा टारगेट कट किया गया है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.