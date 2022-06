Paytm: IPO प्राइस से भारी गिरावट के बाद शेयर में दिखा ब्रेकआउट, अब मिल सकता है 40% रिटर्न

Paytm बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है. शेयर अपने रिकॉर्ड लो 511 रुपये से करीब 38 फीसदी मजबूत हो चुका है. आगे भी रैली की उम्मीद है.

Paytm बीते 1 साल में सबसे खराब रिटर्न देने वाला IPO रहा है. (reuters)

One 97 Communications Stock Price: डिजिटल पेंमेंट प्लेटफॉर्म Paytm बीते 1 साल में सबसे खराब रिटर्न देने वाला IPO रहा है. हालांकि बीते कुछ दिनों से शेयर में कुछ तेजी देखने को मिल रही है. शेयर अपने रिकॉर्ड लो से 38 फीसदी मजबूत हो चुका है. एक्सपर्ट का कहना है कि भारी गिरावट के बाद शेयर ने एक मजबूत बेस बनाया है. वहीं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ सिमिट्रिकल ट्राएंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. ऐसे में आगे इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और शेयर आने वाले दिनों में 990 रुपये तक का भाव भी टच कर सकता है. फिलहाल शेयर अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 67 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. बीते 1 साल में यह किसी भी आईपीओ में फीसदी के मामले में सबसे बड़ी गिरावट है. Stocks in News: SBI, CONCOR, Route Mobile, J&K Bank समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर शेयर में दिखा ब्रेकआउट, अब आएगी रैली! Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि Paytm के शेयर 500 के लेवल पर मजबूत बेस बनने के बाद बॉटम आउट हो चुका है. वहीं RSI में मजबूत पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ इसमें सिमिट्रिकल ट्राएंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है. शेयर अपने सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेज के पार बने रहने में कामयाब हुआ है. उन्होंने शेयर के लिए 2 टारगेट दिया है. पहले शेयर 870 रुपये के भाव तक जा सकता है और इसे पार करने के बाद 990 रुपये का भी लेवल दिख सकता है. उनका कहना है कि शेयर के लिए अब 650 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट है. 1 साल में IPO प्राइस से सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर Paytm का शेयर रिकॉर्ड हाई से अभी 67 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. यह बीते 1 साल में किसी भी आईपीओ में सबसे ज्यादा गिरावट है. Paytm का इश्यू प्राइस 2150 रुपये था, जबकि अभी यह 706 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. शेयर के लिए 511 रुपये का भाव रिकॉर्ड लो है जो 12 मई 2022 को बना था. यानी शेयर अपने इश्यू प्राइस से 76 फीसदी तक कमजोर होने के बाद अब अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है. इसमें रिकॉर्ड लो से 38 फीसदी बढ़त आई है. कंपनी के बिजनेस में पॉजिटिव मोमेंटम वित्त वर्ष 2023 के पहले 2 महीनों यानी अप्रैल और मई की बात करें तो Paytm के लेंडिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. Paytm के लोन बिजनेस के तहत वितरित किए गए लोन की संख्या वित्त वर्ष 2023 के पहले 2 महीनों में 55 लाख हो गई है. यानी सालाना आधार पर लोन डिस्बर्सल में 471 फीसदी या करीब 6 गुना का उछाल देखने को मिला है. कंपनी का लोन डिस्बर्समेंट के लिए वार्षिक आय का अनुमान 23,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. अप्रैल से मई 2022 के दौरान कंपनी का लोन डिस्बर्सल सालाना आधार पर 471 फीसदी या 6 गुना बढ़कर 55 लाख रहा है. लोन वैल्यू 3576 करोड़ रुपये रही. इसमें सालाना ग्रोथ 829 फीसदी रही. Paytm सुपर ऐप पर यूजर एंगेजमेंट बढ़ा है और अप्रैल से मई 2022 के दौरान एवरेज मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर्स (MTU) सालाना आधार पर 48 फीसदी बढ़कर 7.43 करोड़ रहा. मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम (GMV) में सालाना आधार पर 105 फीसदी ग्रोथ रही. (Disclaimer: स्टॉक पर विचार एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

