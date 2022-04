Paytm का शेयर 6% चढ़ा, लोन डिस्बर्समेंट 5 गुना बढ़ने से सेंटीमेंट बेहतर, आगे 870 रु जा सकता है भाव, क्या लगाएं पैसे?

One 97 Communications (Paytm) Stock Price: निवेशकों को लगातार निराश करने वाले Paytm के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिजल रही है. आज इंट्राडे में शेयर 6 फीसदी मजबूत होकर 647 रुपये पर पहुंच गया. जबकि मंगलवार को यह 610 रुपये पर बंद हुआ था. असल में कंपनी ने Q4FY22 के लिए अपडेट जारी किए हैं जो बेहद मजबूत हैं. Paytm का लोन डिस्बर्समेंट Q4FY22 में करीब 374 फीसदी बढ़ गया है. वहीं Q4 में एग्रीगेट लोन वैल्यू 417 फीसदी बढ़ी है. जिसके बाद शेयर को लेकर सेंटीमेंट मजबूत बने हैं. एक्सपर्ट आगे शेयर में निचले स्तरों से कुछ और तेजी देख रहे हैं. लेकिन कंजर्वेटिव निवेशकों को दूर रहने की सलाह है. लोन डिस्बर्समेंट में शानदार ग्रोथ Paytm ने यह जानकारी दी है कि Q4FY22 में कंपनी का लोन डिस्बर्समेंट करीब 374 फीसदी सालाना आधार पर बढ़ा है. यानी इसमें करीब 5 गुना ग्रोथ देखने को मिली है. वहीं चौथी तिमाही में लोन डिस्बर्समेंट ग्रोथ सालाना आधार पर 374 फीसदी बढ़कर 65 लाख रहा है. पूरे साल (FY22) में करीब 7623 करोड़ वैल्यू के लोन डिस्बर्स हुए. वहीं Q4 में एग्रीगेट लोन वैल्यू 417 फीसदी बढ़ी है. Q4 में एग्रीगेट लोन वैल्यू 417 फीसदी बढ़कर 3553 रही. Q4 में 65 लाख लोन डिस्बर्समेंट रहे हैं. सालाना आधार पर एवरेज मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर्स भी बढ़े हैं. सुपर ऐप एवरेज MTU 41 फीसदी बढ़कर 7.09 करोड़ रहा है. शेयर ने निवेशकों की जमकर डुबोई दौलत Paytm का IPO पिछले साल ही आया था. यह साल 2021 के सबसे पॉपुलर IPO में रहा है. यह अबतक का सबसे बड़ा IPO रहा, जिसका इश्यू साइज 18300 करोड़ रुपये था. कंपनी ने इश्यू के तहत अपर प्राइस बैंड 2150 रुपये तय किया था. लेकिन सबसे बड़ा और चर्चित IPO होने के बाद भी इसने निवेशकों को निराश किया. कंपनी का शेयर 18 नवंबर 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 2150 रुपये की तुलना में यह 1955 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो रिकॉर्ड हाई है. वहीं लिस्टिंग डे पर 27 फीसदी गिरकर 1564 रुपये पर बंद हुआ. हाल ही में शेयर ने अपना रिकॉर्ड लो 521 रुपये टच किया. अभी शेयर 647 रुपये पर है. यानी रिकॉर्ड लो से इसमें 24 फीसदी रिकवरी है. शेयर दिखा सकता है 770 से 870 रु का भाव Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि Paytm का श्रोयर निवेयाकों के लिए वेल्थ डिस्ट्रायर रहा है. हालांकि इसमें 500-600 के जोन में बॉइंग इंटरेसट देखने को मिल रहा है. हालांकि शेयर को लेकर अभी भी कुछ निगेटिव प्वॉइंट हैं. मसलन कंपनी कब मुनाफे में आएगी. फिलहाल इस काउंटर में अगले कुछ दिनों में बारगेन बॉइंग के चलते 770/870 रुपये का लेवल दिख सकता है. लेकिन कंजर्वेटिव निवेशकों को इससे दूर रहने की सलाह है. IIFL के VP-रिसर्च, अनुज गुप्ता का कहना है कि Paytm के शेयर ने 600 से 620 जोन के अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है और अब इसके ऊपर कारोबार कर रहा है. शॉर्ट टर्म में यहां से शेयर 720 से 750 रुपये का लेवल दिखा सकता है. इस टारगेट के लिए 575 रुपसे पर स्टॉप लॉस लगाएं. I just wrote a letter to our shareholders. A copy of that along with our last quarter’s business KPIs are here. Have a key announcement about my ESOPs and our operating EBITDA break even timelines. pic.twitter.com/SW3V7hPwkW — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) April 6, 2022 Paytm बनेगी मुनाफे वाली कंपनी: विजय शेखर शर्मा कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि कंपनी ग्रोथ की योजनाओं पर बिना किसी तरह के कंप्रोमाइज किए अगल 6 तिमाही में EBITDA ब्रेकइवेन हासिल कर लेगी. उन्होंने कंपनी के अपडेट में कहा कि भले ही शेयर IPO के तहत इश्यू प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, Paytm की टीम इसे एक बड़ी और मुनाफे वाली कंपनी बनाने के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर वैल्यू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. शर्मा ने कहा कि मेरा स्टॉक ग्रॉन्ट मुझे तभी दिया जाएगा जब कंपनी का मार्केट कैप निरंतर आधार पर IPO के स्तर को पार कर जाएगा. (Disclaimer: कंपनी के स्टॉक पर सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

