Paytm: आईपीओ की आहट से ग्रे मार्केट में 24 हजार तक पहुंचा भाव, सब्सक्रिप्शन के बारे में ये है एक्सपर्ट की सलाह

Paytm IPO: देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) इस साल आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. आईपीओ के एलान के बाद से ही अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयर के भाव जबरदस्त ढंग से बढ़े हैं. पेटीएम के स्टॉक के दाम अनलिस्टेड मार्केट में लगभग दोगुने यानी 24 हजार रुपये पर पहुंच गए हैं. आईपीओ आने की खबर से पहले इसके भाव 11-12 हजार रुपये प्रति शेयर के आसपास थे. आईपीओ की खबर आने के महज 5 दिनों के भीतर ही इसके भाव 21 हजार रुपये तक पहुंच गए.

अनलिस्टेड शेयर प्राइसेज के आधार पर कंपनी की वैल्यू 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है. इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बैंकिंग व फाइनेशियल सेक्टर की कई अन्य कंपनियों, मसलन इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, पीएनबी, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से अधिक हो चुकी हैं. हालांकि पेटीएम की मौजूदा वैल्यूएशन 2019 की उस वैल्यूएशन से कम है जिस पर कंपनी ने फंड जुटाया था.

पिछले हफ्ते ही पेटीएम के बोर्ड ने आईपीओ के जरिए 22 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी. योजना के मुताबिक यह आईपीओ इस वित्त वर्ष में अक्टूबर से दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान आ सकता है. कंपनी की योजना आईपीओ के जरिए 21 से 22 हजार करोड़ रुपये जुटाने की है. इसके लिए कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का ड्राफ्ट (DRHP) जुलाई में फाइल कर सकती है.

प्री-आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर्स में डीलिंग करने वाली वेबसाइट अनलिस्टेडडॉटकॉम के फाउंडर अभय दोषी के मुताबिक आईपीओ के एलान के पहले पेटीएम के शेयर बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध थे. हालांकि वैल्यूएशन गैप के चलते निवेशकों के बीच इसकी मांग बहुत बढ़ गई और महज एक हफ्ते में ही इसके शेयर 100 फीसदी से अधिक चढ़ गए. दोषी के मुताबिक अनलिस्टेड मार्केट्स में अभी शेयरों की कम सप्लाई होने के चलते सीमित संख्या में ही डील्स हो पा रही हैं. दोषी का मानना है कि आईपीओ लाने से पहले कंपनी बोनस या शेयर स्प्लिट जैसे कॉरपोरेट एक्शन ले सकती है.

पेटीएम में अलीबाबा के एंट ग्रुप (29.71 फीसदी), सॉफ्टबैंक विजन फंड (19.63फीसदी), सैफ पार्टनर्स (18.56 फीसदी और संस्थापक विजस शेखर वर्मा (14.67) की प्रमुख हिस्सेदारी है. इसके अलावा एजीएस होल्डिंग, टी रोवे प्राइस एंड डिस्कवरी कैपिटल और वारेन बफे के बर्कशायर हाथवे की कंपनी में 10 फीसदी से कम हिस्सेदारी है. पेटीएम को कारोबारी नुकसान हो रहा है और गूगलपे व फोनपे से इसे कंपटीशन मिल रहा है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खुद को अच्छी तरह से स्थापित कर दिया है.

