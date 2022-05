Paytm Q4 Result : पेटीएम का घाटा बढ़कर 762.5 करोड़ पर पहुंचा, रेवेन्यू में 89% की बढ़त

Paytm की पेरेंट कंपनी One97Communications का सितंबर 2023 की तिमाही तक ब्रेक-इवेन हासिल करने का दावा

कंपनी का दावा है कि उसका कारोबार सही रास्ते पर है और EBITDA के मामले में वो सितंबर 2023 तक ब्रेक-इवेन की हालत में आ जाएगी.

Paytm की पेरेंट कंपनी One97Communications ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों का एलान कर दिया है. कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही यानी 31 मार्च 2022 को खत्म हुए तीन महीनों के दौरान उसे सालाना (YOY) आधार पर 762.5 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है. हालांकि इस घाटे के बावजूद कंपनी ने दावा किया है कि उसका कारोबार सही रास्ते पर है और EBITDA के मामले में वो सितंबर 2023 के तिमाही नतीजे आने तक ब्रेक-इवेन की हालत में आ जाएगी. कंपनी ने चौथी तिमाही में ऑपरेशन्स से 1541 करोड़ रुपये की रेवेन्यू हासिल करने की जानकारी दी है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 89 फीसदी अधिक है. कंपनी ने यह भी बताया है कि चौथी तिमाही में उसका EBITDA लॉस (ESOP की लागत से पहले) 368 करोड़ रुपये रहा, जो इसके पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 52 करोड़ रुपये ज्यादा है. 2021-22 के पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का EBITDA लॉस (ESOP की लागत को छोड़कर) 1,518 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2020-21 के 1,655 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 8 फीसदी कम है. कंपनी ने अपने रिजल्ट शुक्रवार की देर रात शेयर बाजार बंद होने के बाद घोषित किए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर कंपनी के नतीजे रात 9 बजकर 41 मिनट पर अपलोड किए गए हैं. जबकि रात 9.48 मिनट पर कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी नतीजों की जानकारी दी है. शुक्रवार को नतीजे आने से पहले पेटीएम के शेयर 572 रुपये पर बंद हुए थे. कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत से अब तक 57 फीसदी से ज्यादा गिर चुके हैं. पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97Communications नंवबर 2021 में अपना आईपीओ लेकर आई थी, जिसमें उसके शेयर 2150 रुपये में जारी किए गए थे. लेकिन तब से अब तक इस शेयर ने अपने निवेशकों को लगातार निराश किया है. एलआईसी का आईपीओ आने से पहले तक पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपये का इश्यू देश का सबसे बड़ा आईपीओ भी था.

