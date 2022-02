Paytm, Nykaa, Star Health समेत ये स्टॉक रिकॉर्ड लो के करीब, क्यों बिगड़ा IPO मार्केट का ‘गणित’

साल 2021 के पहले 8 से 9 महीनों में लिस्ट होने वाले ज्यादातर शेयरों ने जहां पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वहीं इसके बाद बाजार में एंट्री करने वाले शेयरों की हालत पतली है.

बाजार की उठापठक में IPO मार्केट का गणित बिगड़ गया है. (image: pixabay)

Stock on New Low: बाजार की उठापठक में IPO मार्केट की गणित बिगड़ गई है. साल 2021 के पहले 8 से 9 महीनों में लिस्ट होने वाले ज्यादातर शेयरों ने जहां पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वहीं इसके बाद बाजार में एंट्री करने वाले शेयरों की हालत पतली है. Paytm, Nykaa, Star Health, SJS Enterprises, Rategain Travel, Shriram Prop जैसे स्टॉक ने जहां निवेशकों को इश्यू प्राइस की तुलना में निगेटिव रिटर्न दिए हैं. वहीं इनमें से कई स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लो या उसके करीब पहुंच रहे हैं. इनमें Paytm का स्टॉक सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है. इस बीच शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है. हाई वैल्युएशन, महंगाई, बॉन्ड यील्ड में तेजी, क्रूड में तेजी, ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आंशका, एफआईआई द्वारा बिकवाली और जियो पॉलिटिकल टेंशन ने बाजार पर दबाव बढ़ाया. Paytm रिकॉर्ड लो पर साल 2021 का सबसे चर्चित IPO होने के बाद भी Paytm के स्टॉक ने निवेशकों को निराश किया है. कंपनी का स्टॉक आज नए रिकॉर्ड लो 840 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. यह इश्यू प्राइस से करीब 72 फीसदी कम है. कंपनी का शेयर 18 नवंबर 2021 को बाजार में लिसट हुआ था. इश्यू प्राइस 2150 रुपये की तुलना में यह 1955 रुपये पर लिस्ट हुआ और लिसिटंग डे पर 27 फीसदी गिरकर 1564 रुपये पर बंद हुआ. अभी शेयर का भाव 840 रुपये हो गया है. Nykaa 1 साल के लो के करीब ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी Fsn E-Commerce Ventures यानी Nykaa के शेयर ने भी लिस्टिंग के बाद निराश किया है. यह शेयर अभी 1538 रुपये के भाव पर है. जबकि एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को इसने 1492 का रिकॉर्ड लो बनाया था. हालांकि इश्यू प्राइस 1125 रुपये की तुलना में अभी शेयर में पॉजिटि रिटर्न है. लेकिन लिस्टिंग प्राइस 2001 रुपये से यह बढ़ी गिरावट देख चुका है. Star Health राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी Star Health ने भी निवेशकों को निराश किया है. आज कंपनी का शेयर 712 रुपये पर भाव पर पहुंच गया. यह शेयर के लिए रिकॉर्ड लो है. यह शेयर 10 दिसंबर 2021 को लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 900 की तुलना में 903 रुपये पर लिस्ट हुआ. जबकि यह अब 712 रुपये के भाव पर है. यानी इश्यू प्राइस से भी 21 फीसदी कमतजोर हो चुका है. AGS Transact Technologies AGS Transact Technologies का शेयर भी अपने रिकॉर्ड लो 121 रुपये के भाव पर है. यह स्टॉक 31 जनवरी 2022 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 175 की तुलना में यह 176 रुपये पर लिस्ट हुआ. जबकि अभी यह इश्यू प्राइस से 30 फीसदी कमजोर होकर 121 रुपये पर है. Cartrade Tech Cartrade Tech का शेयर भी आज 52 हफ्ते के लो 611 रुपये पर है. यह शेयर 20 अगस्त 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 1618 रुपये की तुलना में यह 1600 रुपये पर लिसट हुआ. जबकि लिसिटंग के ही दिन 7 फीसदी कमजोर होकर 1500 रुपये पर बंद हुआ. अभी यह 611 रुपये पर है, यानी इश्यू प्राइस से करीब 63 फीसदी कमजोर होकर ट्रेड कर रहा है. इन शेयरों ने भी किया निराश डेटा पैटर्न, टेगा इंडस्ट्रीज, केमप्लास्ट सनमार, Exxaro टाइल्स और ग्लेनमार्क लाइफसाइसेंज जैसे स्टॉक भी अपने 1 साल के लो पर हैं या उसके करीब पहुंच गए हैं. ज्यादातर में इश्यू प्राइस से कमजोरी रही, वहीं लिसिटंग प्राइस की तुलना में निगेटिव रिटर्न मिला है.

