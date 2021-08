पेमेंट ऐप से शेयर और म्यूचुअल फंड में खूब पैसा लगा रहे युवा निवेशक, Paytm Money पर औसत निवेश 70 हजार के पार

Paytm Money Annual Report : इनवेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन को लेकर देश के युवा निवेशकों का रुझान तेजी से बदल रहा है. ज्यादातर युवा निवेशक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के प्लेटफॉर्म को तरजीह दे रहे हैं. पेटीएम ( Paytm) प्लेटफॉर्म के जरिेये मिलेयिनल्स (Millennials) का म्यूचुअल फंड, शेयर, डिजिटल गोल्ड और आईपीओ में खासा निवेश हो रहा है.Paytm Money’s की वार्षिक रिपोर्ट ” How the young Indian Millenials Invests” में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसके प्लेटफॉर्म पर मिलेनियल्स निवेशकों ने औसतन 70 हजार रुपये का निवेश किया.

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त ( 2020) से लेकर 2021 के मार्च तक इसके प्लेटफॉर्म पर 2,10,000 डीमैट अकाउंट खोले गए. ईटीएफ ( Exchanges Traded Funds) में भी युवा निवेशकों ने निवेश करने में खूब दिलचस्पी दिखाई. शेयरों में निवेश करने वाले लगभग 25 फीसदी निवेशकों ने ईटीएफ में पैसा लगाया. पेटीएम मनी यूजर्स का रुझान आईपीओ में तो बढ़ता दिखा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन (Futures and Options) में भी इनवेस्टमेंट काफी पॉपुलर होता दिखा. ईटीएफ में औसतन 28,834 रुपये का औसत निवेश हुआ.

शेयरों में निवेश पर भी दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिले. इस प्लेटफॉर्म के जरिये शेयरों में निवेश करने वालों ने औसतन 15 शेयरों में ट्रेड या निवेश किया. पिछले साल हर महीने निवेशकों ने शेयरों में औसतन दस ट्रांजेक्शन किए और अपने पोर्टफोलियो में औसतन 46 हजार रुपये के शेयर रखे. 41 फीसदी निवेशकों ने इंट्रा डे ट्रेडिंग की.निवेशकों ने सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स के शेयरों में निवेश किया. इसके साथ ही यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, एसबीआई और ओएनजीसी के शेयरों में भी खूब निवेश हुआ.

Stock Tips: निफ्टी में तेजी के आसार, इन दो स्टॉक्स में करें निवेश, एक महीने में पा सकते हैं 11% का मुनाफा

पेटीएम मनी के जरिये 64 फीसदी निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और 28 फीसदी ने इक्विटी में. वहीं बाकी निवेशकों ने डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाया. निवेशकों में सबसे पसंदीदा म्यूचुअल फंड रहा Axis Bluechip फंड (Growth Plan ) . लगभग 1,20,000 निवेशकों ने इसमें 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया. 80 फीसदी से ज्यादा यूजर्स ने म्यूचुअल फंड में एंट्री के लिए SIP के रास्ता अपनाया.

रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू महिला निवेशकों की बढ़ती तादाद है. पेटीएम मनी पर महिला निवेशकों की संख्या दोगुनी हो गई है. वे अलग-अलग वेल्थ प्रोडक्ट में निवेश कर काफी प्रयोग कर रही हैं. पेटीएम मनी आईपीओ, शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन्स, ईटीएफ और एनपीएस और डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा देता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.