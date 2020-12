Paytm Money ला रही ETF पर भारत की पहली मास्टरक्लास, सालभर में 1 लाख नए निवेशक बनाना है लक्ष्य

पेटीएम मनी (Paytm Money) देश में पहली बार ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) पर मास्टरक्लास का आयोजन करने जा रही है. कंपनी ने ETF को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है और मास्टरक्लास उसी का हिस्सा है. पेटीएम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अभियान के हिस्से के रूप में पेटीएम मनी, ICICI प्रूडेंशियल के साथ मिलकर देश में पहली बार ‘ETF मास्टरक्लास- राइज विद इंडिया’ का आयोजन कर रही है.

यह दो दिवसीय कार्यक्रम है, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ETF के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे. कंपनी ने कहा कि ETF मास्टरक्लास के टिकट 99 रुपये में पेटीएम इनसाइडर पर उपलब्ध होंगे. टिकट खरीदने वाले सभी लोगों को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और पेटीएम मनी पर 500 रुपये की फ्री ब्रोकरेज मिलेगा.

पेटीएम मनी, पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है. पेटीएम मनी का लक्ष्य अगले एक साल में ETF के साथ 1 लाख से अधिक नए निवेशकों द्वारा निवेश किए जाने का है. कंपनी ने कहा कि ETF कम कमीशन और अधिक रिटर्न के कारण ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंडों की तुलना में कॉस्ट इफीशिएंट हैं, जो यूजर्स के लिए इसे निवेश का एक वैल्युएबल वेल्थ प्रॉडक्ट बनाता है. ETF में ट्रेडिंग अतिरिक्त रूप से निवेशकों के लिए नई शार्ट-टर्म इनकम अवसर पैदा करती है. ETF सिक्योरिटीज का एक कलेक्शन होता है, जिसे लोग ब्रोकरेज फर्म के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद या बेच सकते हैं.

पेटीएम मनी का उद्देश्य अधिक भारतीयों को अपनी बचत को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें फंड खड़ा करने के अवसर देना है. पेटीएम द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उम्मीद है कि अगले 2 सालों में कंपनी के ओवरआल एयूएम में 20 फीसदी हिस्सा ETF का होगा. प्रोडक्ट में वृद्धि की संभावनाएं हैं और यह अगले पांच वर्षों में भारतीयों के लिए टॉप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा.

पेटीएम मनी पर निवेशक सरल और सुविधाजनक तरीके से इक्विटी में 16 रुपये, गोल्ड में 44 रुपये और निफ्टी में 120 रुपये जैसे कम अमाउंट से ETF इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. पेटीएम मनी पर ETF का लाइव प्राइस अपडेट होता रहता है. निवेशक ओपन मार्केट आवर में सेल ऑर्डर डाल सकता है और पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में पा सकता है.

