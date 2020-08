अब Paytm Money से भी होगा शेयर बाजार में निवेश, लॉन्च हुआ फीचर; 10 रु में हो सकेगा इंट्रा डे ट्रेड

Paytm Stock Broking: डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म Paytm ने अपने Paytm Money प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग फीचर को लॉन्च किया है. यह फीचर अभी बीटा मोड में है. Paytm Money ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट व वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड्स व एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी 60 लाख से अधिक यूजर हैं. पेटीएम मनी की यह नई सुविधा इक्विटी बाजार के अनुभवी निवेशकों के साथ-साथ पहली बार निवेश करने वालों को पूरी तरह डिजिटल व सिक्योर इनवॉयरमेंट में स्टॉक्स में अवरोध रहित निवेश व ट्रेड करने का फायदा देगी. अब पेटीएम मनी से स्टॉक्स में निवेश, ट्रेड व उन पर डिटेल्ड रिसर्च की जा सकेगी.

कंपनी अभी इस नए फीचर पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए चुनिंदा यूजर्स को अर्ली एक्सेस दे रही है. कुछ सप्ताह में यह सभी के लिए ओपन हो जाएगा. शुरुआत में यह सर्विस केवल एंड्रॉयड व वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी, अगले कुछ सप्ताह में इसे iOS के लिए भी जारी कर दिया जाएगा.

बयान में कहा गया कि भारत में एक सीमित संख्या में लोग इक्विटी बाजार में डायरेक्ट निवेश करते हैं. स्टॉक ट्रेडिंग के लॉन्च से पेटीएम मनी का लक्ष्य आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाले प्रॉडक्ट, लो प्राइसिंग (10 रुपये से इंट्रा डे ट्रेड की शुरुआत और कैश डिलीवरी ट्रेड फ्री) और पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग के साथ डिजिटल KYC के जरिए इक्विटी इन्वेस्टिंग में लोगों की भागीदारी बढ़ाना है.

– Paytm Money स्टॉक ब्रोकिंग में बीटा मोड में कैश व इंट्रा डे ट्रेडिंग को पेश किया गया है. Paytm Money की योजना आगे चलकर डेरिवेटिव सेगमेंट लॉन्च करने की है.

– स्टॉक ब्रोकिंग में स्मार्ट सर्च और नोटिफिकेशंस की मदद से यूजर अधिकतम 50 स्टॉक्स को डिस्कवर कर सकते हैं, प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं और जब स्टॉक्स की कीमत वहां पहुंच जाए तो नोटिफिकेशन पा सकते हैं.

– निवेशक 50 स्टॉक्स तक के लिए रियल टाइम प्राइस चेंज को ट्रैक करने के लिए मल्टीपल वॉचलिस्ट क्रिएट व कस्टमाइज कर सकते हैं.

– यूजर्स साप्ताहिक/मासिक आधार पर बाई ऑर्डर्स सेट कर स्टॉक इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं.

– बिल्ट इन ब्रोकरेज कैलकुलेटर से ट्रांजेक्शन चार्ज का पता लगा सकते हैं और मुनाफे के साथ शेयर बेचने के लिए सटीक ब्रेकईवन प्राइस पता कर सकते हैं.

– एडवांस्ड चार्ट्स और अन्य विकल्प जैसे कवर ऑर्डर व ब्रैकेट ऑर्डर को भी रखा गया है ताकि स्टॉक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अधिक रिवार्डिंग हो.

– ये सब कुछ व अन्य फीचर्स पेटीएम मनी स्टॉक ब्रोकिंग पर फुल डेटा प्राइवेसी के साथ उपलब्ध होंगे ताकि बैंकस्तरीय सुरक्षा के साथ निवेशकों को पर्सनल डेटा सुरक्षित रहे.

