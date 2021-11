Paytm IPO Listing Day Strategy: ग्रे मार्केट में गिरते भाव ने बढ़ाई निवेशकों की चिंता, लिस्टिंग स्ट्रेटजी को लेकर हो रही उलझन, एक्सपर्ट्स ने दिए ये सुझाव

Paytm IPO Listing Day Strategy: देश के सबसे बड़े आईपीओ का अलॉटमेंट कल (16 नवंबर) फाइनल हो चुका है और अब पेटीएम के शेयरों की मार्केट में इस हफ्ते लिस्टिंग होने का भी अनुमान है. पेटीएम के रिकॉर्ड 18300 करोड़ रुपये के आईपीओ को 1.89 गुना बोली हासिल हुए थे. हालांकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (एनआईआई) से कमजोर मांग को देखते हुए निवेशकों को उलझन हो रही है. निवेशकों को इस बात के लिए उलझन हो रही है कि लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों को बेच देना सही रहेगा या लांग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? इसके शेयरों की लिस्टिंग गुरुवार 18 नवंबर को हो सकती है.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

