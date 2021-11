Paytm IPO Allotment: पेटीएम के शेयरों का अगले हफ्ते अलॉटमेंट होगा फाइनल, 18 नवंबर को लिस्टिंग पर अपनाएं ये स्ट्रेटजी

Paytm IPO Allotment: देश के सबसे बड़े आईपीओ को लेकर निवेशकों की प्रतिक्रिया फीकी रही और पेटीएम का रिकॉर्ड आईपीओ इश्यू खुलने के आखिरी दिन यानी कल बुधवार को ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो पाया. इसके 18300 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 1.89 गुना बिड हासिल हुए. इसके शेयरों का अलॉटमेंट अगले हफ्ते 15 नवंबर को फाइनल होगा. दिग्गज पेमेंट ऐप पेटीएम के शेयर 18 नवंबर को लिस्ट हो सकते हैं. अलॉटमेंट से पहले इसके शेयरों का प्रदर्शन प्राइमरी मार्केट में अधिक उत्साहजनक नहीं है.

ग्रे मार्केट में इसके शेयर 2080-2150 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के अपर प्राइस से महज 55 रुपये प्रीमियम पर हैं. जिन निवेशकों ने इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं, वे अलॉटमेंट का ऐलान होने के बाद इसका स्टेटस इश्यू के लिए तय किए गए रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया और बीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

Go Fashion IPO: नए आउटलेट्स खोलने के लिए इश्यू के जरिए पैसे जुटाएगी गो फैशन, अगले हफ्ते पैसे लगाने का मिलेगा मौका

एनालिस्ट्स के मुताबिक हाल में कई कंपनियों के आईपीओ के विपरीत पेटीएम के आईपीओ को लेकर खुदरा निवेशकों का रूझान फीका रहा. टिप्स2ट्रेड्स के को-फाउंडर व ट्रेनर एआर रामचंद्रन के मुताबिक ऐसा महंगे वैल्यूएशन के चलते हो सकता है. फिनटेक स्पेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते भविष्य में मजबूत ग्रोथ की संभावना कमजोर दिख रही है जिसके चलते निवेशकों का रूझान फीका रहा. रामचंद्रन के मुताबिक जिन निवेशकों को इसके शेयर अलॉट होते हैं, उन्हें लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फिर जब 15-20 फीसदी का करेक्शन हो तो इसमें निवेश पर विचार करना चाहिए.

Paytm का IPO आखिरी दिन पूरी तरह सब्सक्राइब, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दिखाया उत्साह

Covid Vaccination: कोरोना वैक्सीन लगवा चुके ग्राहकों को ही मिले तेल, इस राज्य में फरमान पर पेट्रोल पंपों ने की ये मांग

Stock Tips: शानदार कमाई कराएंगे ये दो शेयर, महज एक महीने में ही 10% से अधिक मुनाफा कमाने का गोल्डेन चांस

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.