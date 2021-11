Paytm के IPO को पहले दिन मिला 18 फीसदी सब्सक्रिप्शन, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Paytm IPO: डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) का आईपीओ आज 8 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया. बोली प्रक्रिया के तहत देश के सबसे बड़े आईपीओ को पहले दिन सिर्फ 18 फीसदी आवेदन प्राप्त हुए. इस आईपीओ के तहत कंपनी ने 4.83 करोड़ शेयरों की पेशकश की है, जिसमें से पहले दिन सिर्फ 88.23 लाख इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. रिटेल इनवेस्टर्स के लिए आरक्षित हिस्से में से करीब 78 फीसदी की खरीद हुई है. वहीं नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए आरक्षित हिस्से में सिर्फ दो फीसदी शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने अपने लिए आरक्षित 2.63 करोड़ शेयरों के मुकाबले 16.78 लाख शेयरों के लिए बोली लगाई. इस तरह यह सिर्फ 6 फीसदी सब्सक्राइब हुआ है. पेटीएम की तुलना में नायका और जोमैटो के आईपीओ को पहले ही दिन निवेशकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि उनके आईपीओ का आकार पेटीएम के मुकाबले काफी छोटा था.

एक्सपर्ट्स की राय

एनालिस्ट्स का कहना है कि पेटीएम भारत में बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) खोलने जा रहा है. PreIPO कंसल्टिंग फर्म प्लानिफाई कंसल्टेंसी के फाउंडर और CEO राजेश सिंगला ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से कहा, “यह इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है क्योंकि यह नए निवेश के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करने जा रहा है.” सिंगला ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है. भारत में डिजिटल पेमेंट का ऐसा असर हुआ है कि अन्य देश (10-23 देश) अगले साल तक UPI के ज़रिए पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे. यह भारतीय रुपये के लिए फायदेमंद होने जा रहा है. उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि पेटीएम फेयर वैल्यूएशन पर आ रहा है और जिन लोगों को Nykaa का IPO आईपीओ नहीं मिला, वे पैसा आने पर पेटीएम के लिए आवेदन करेंगे.”

पेटीएम आईपीओ: निवेशकों को क्या करना चाहिए?

