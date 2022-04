Stocks in News: Paytm, HCL, L&T Tech, ICICI Bank समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रख सकते हैं नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में इस महीने अबतक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में इस महीने अबतक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज की बात करें तो बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट बेहद कमजोर हैं. यूएस फेड ने रेट बढ़ाने की बात दोहराई है तो बॉन्ड यील्ड में तेजी है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते आगे भी वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. ऐसे में एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Paytm, Tata Communications, HCL Technologies, ICICI Bank, Aditya Birla Money, Hindustan Zinc, Tata Metaliks, MMTC, TVS Motor Company, RailTel Corporation of India, L&T Technology Services, ICICI Lombard जैसे नाम शामिल हैं. Paytm Paytm के मालिक और ऑपरेटर ने एक शेयरहोल्डिंग अपडेट पोस्ट किया है. इसमें दिखाया गया कि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (CPPIB) ने भी मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी 1.57 फीसदी से बढ़ाकर 1.71 फीसदी कर दी है. Tata Communications Tata Communications का मुनाफा मार्च तिमाही में हायर इनकम के चलते सालाना आधार पर 23.2 फीसदी बढ़कर 369 करोड़ रुपये हो गया. इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 4.6 फीसदी बढ़कर 4,263 करोड़ रुपये रहा है. डाटा सर्विसेज सेग्मेंट ने रेवेन्यू में सबसे अधिक योगदान दिया है. कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 20.7 रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है. HCL Technologies IT सर्विसेज कंपनी HCL Technologies का मुनाफा मार्च तिमाही में तिमाही आधार पर 4.4 फीसदी बढ़कर 3,593 करोड़ रुपये रहा, जबकि तिमाही आधार पर रेवेन्यू 1.2 फीसदी बढ़कर 22,597 करोड़ रुपये रहा. लेकिन ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई 4.4 फीसदी गिरकर 4,069 करोड़ रुपये रही. डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर आधा फीसदी बढ़कर 2993 मिलियन डॉलर रही तो कांस्टेंट करंसी के टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 1.1 फीसदी रही. कंपनी ने Q4 के लिए 2260 मिलियन डॉलर की नई डील हासिल की है. वहीं प्रति शेयर 18 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है. ICICI Bank समेत इनके आएंगे नतीजे 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को कुछ छोटी और बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं. 22 अप्रैल को नतीजे जारी करने वाली कंपनियों में Aditya Birla Money, Hindustan Zinc, Sundram Fasteners, Tata Metaliks, Tejas Networks, MMTC और RS Software India शामिल हैं. वहीं 23 अप्रैल को ICICI Bank, Bhansali Engineering Polymers और Indag Rubber के नतीजे जारी होंगे. TVS Motor Company TVS Motor Company ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रॉन्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल में 100 मिलियन पाउंड के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है. नॉर्टन मोटरसाइकिल को अप्रैल 2020 में अधिग्रहित किया गया था. RailTel Corporation of India RailTel को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज से वर्क ऑर्डर मिला है. यह वर्क ऑर्डर 29.75 करोड़ रुपये का है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज को इमीग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंडत्रविदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग के कामों के असाइनमेंट के संबंध में शामिल किया गया था. L&T Technology Services L&T Tech का मुनाफा मार्च तिमाही में 5.3 फीसदी बढ़कर 262 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का EBIT ग्रोथ 4.1 फीसदी रहा, जबकि मार्जिन 18.6 फीसदी पर फ्लैट रहा है. कंपनी का रेवेन्यू पिछली तिमाही की तुलना में 4.1 फीसदी बढ़कर 1756.1 करोड़ रुपये रहा. । ICICI Lombard ICICI Lombard का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 9.6 फीसदी की गिरावट के साथ 312.5 करोड़ रुपये रहा. लेकिन तिमाही के दौरान हासिल शुद्ध प्रीमियम 27 फीसदी बढ़कर 3318 करोड़ रुपये हो गया. कुल आय 33 फीसदी बढ़कर 4,636 करोड़ रुपये रही. मार्च तिमाही के दौरान आपरेटिंग प्रॉफिट भी 29 फीसदी बढ़कर 1009.6 करोड़ रुपये हो गया.

