अरबपति निवेशक माइक ने Bitcoin को बताया डिजिटल गोल्ड, PayPal के एक फैसले से भाव 10 लाख के करीब

बिटकॉइन (Bitcoin) के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. ऐसे ही एक अरबपति निवेशक माइक नोवोग्राट्ज का मानना है कि अगले पांच साल तक बिटकॉइन को आम लेन-देन की मुद्रा बनने के आसार नहीं दिख रहे हैं. माइक गैलेक्सी इंवेस्टमेंट पार्टनर्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं. उनका मानना है कि बिटकॉइन अभी भी एक वैल्यू स्टोर की तरह प्रयोग हो रही है. ब्लूमबर्ग टीवी एंड रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में माइक ने ये बातें कही.

क्रिप्टोकरंसी के प्रशंसकों के बीच एक बहस का मुद्दा है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय बैंकों के मुद्रा छापने पर इंफ्लेशन बढ़ने का खतरा अधिक है इसलिए वे अपना डिजिटल एसेट्स तैयार करने पर विचार कर रही हैं जबकि चीन ने पहले से ही डिजिटल युआन के परीक्षण की तैयारी कर दिया है. हालांकि माइक की सोच इससे विपरीत है और उनका मानना है कि अभी इसके लेन-देन की आम मुद्रा बनने का समय नहीं आया है. अरबपति निवेशक का कहना है कि जिस तरह से डिजिटल गोल्ड लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बिटकॉइन एक तरह से डिजिटल गोल्ड की तरह है. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग इसे अपने पोर्टफोलियो के एक हिस्से में रखना चाहते हैं.

पिछले एक हफ्ते में बिटकॉइन में 13 फीसदी की बढ़त दिखी है. PayPal होल्डिंग्स ने जब से अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरंसी के प्रयोग की मंजूरी दी है, तब से इनकी वैल्यू बढ़ी है. बुधवार को एक साल से अधिक समय में पहली बार बिटकॉइन ने 9.62 लाख रुपये (13 हजार अमेरिकी डॉलर) के भाव को पार किया है. आज बिटकॉइन का भाव 9.70 लाख रुपये के करीब है.

PayPal पर क्रिप्टोकरंसी के जरिए लेन-देन की मंजूरी को माइक औऱ कई अन्य क्रिप्टो प्रशंसक गेमचेंजर मान रहे हैं. इसकी मुख्य वजह यह है कि PayPal का यूजर बेस बड़ा है और अब इसके नेटवर्क पर 2.6 करोड़ मर्चेंट्स के जरिए बिट कॉइन, ईथर, बिटकॉइन कैश और लिटेकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज की खरीद, बिक्री और होल्डिंग संभव है. माइक का मानना है कि PayPal के इस कदम के बाद एक साल के भीतर ही वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियां भी ऐसा ही कदम उठा सकती हैं.

माइक का मानना है कि अब यह बहस खत्म हो चुकी है कि क्रिप्टो का कोई अस्तित्व है या नहीं और ब्लॉकचेन वित्तीय ढांचे का अगला हिस्सा बनने जा रहा है या नहीं. उन्होंने कहा कि अब तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि कब ऐसा होगा. माइक के मुताबिक अब समय आ गया है कि सभी कंपनियों को इसके बारे में योजनाएं बनाना शुरू कर देना चाहिए.

