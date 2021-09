Paras Defence IPO का ऐसे देखें अलॉटमेंट स्टेटस, ग्रे मार्केट में 134% प्रीमियम पर शेयर भाव, लिस्टिंग पर एक्सपर्ट की ये है राय

Paras Defence IPO Share Allotment: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों का अगले हफ्ते मंगलवार 28 सितंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो सकता है. इस इश्यू को निवेशकों का कितना शानदार रिस्पांस मिला था, इसका अंदाजा इससे लगया जा सकता है कि यह 304.26 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था जोकि पिछले एक दशक में सबसे अधिक है. प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसके शेयर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 235 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं. ग्रे मार्केट में इसके शेयर 175 रुपये के मुकाबले 134 फीसदी प्रीमियम यानी कि 410 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं. इसके शेयर 1 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं. निवेशक शेयरों का अलॉटमेंट स्टेटस रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया और बीएसई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

अनलिस्टेडएरेनाडॉटकॉम के फाउंडर अभय दोशी के मुताबिक इस आईपीओ को छोटे आकार, यूनिक बिजनेस और डिफेंस सेक्टर पर सरकार के फोकस के चलते निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है. हालांकि अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो इसकी ग्रोथ सुस्त दिख रही है. ऐसे में निवेशकों को सावधान रहना होगा कि कंपनी आगे किस तरह प्रदर्शन करती है. अभय दोशी के मुताबिक पारस डिफेंस एंड स्पेस के शेयर लिस्टिंग पर निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकते हैं.

(आर्टिकल: सुरभि जैन)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

