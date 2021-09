Paras Defence and Space IPO: इश्यू खुलने के एक दिन पहले ग्रे मार्केट में दोगुने से अधिक भाव पर शेयर, निवेश को लेकर जानिए एक्सपर्ट की राय

Paras Defence and Space IPO: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का 170.77 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल 21 सितंबर को खुलेगा. आईपीओ खुलने से पहले प्राइमरी मार्केट में इसके भाव इश्यू प्राइस के दोगुने से भी अधिक हो सके हैं. इस आईपीओ के लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों का प्राइस बैंड 165-175 रुपये रखा गया है. प्राइमरी मार्केट में इसके शेयर 370 रुपये के भाव यानी करीब 11 फीसददी 195 रुपये प्रीमियम पर हैं. इस कंपनी का देश में कोई लिस्टेड पियर्स नहीं है.

एनालिस्ट्स के मुताबिक पारस डिफेंस एंड स्पेस का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और 30 जून 2021 को यह 305 करोड़ रुपये का था. इसका प्रॉडक्ट पोर्चफोलियो बहुत डाइवर्सिफाईड है और इसमें डिफेंस व स्पेस ऑफ्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग और आवास तकनीकी से जुड़े उत्पाद शामिल हैं.

World’s Longest Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के मार्च 2023 तक खुलने की संभावना; एशिया में पहली बार बन रहा ऐसा रास्ता, जानिए क्या है खास बात

Stock Tips: Airtel समेत इन तीन स्टॉक्स में बंपर मुनाफे का गोल्डेन चांस, जानिए कितना टारगेट प्राइस रखा है एक्सपर्ट ने

आईपीओ के लिए 85 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है यानी कि निवेशकों को प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 14875 रुपये का निवेश करना होगा. इस इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित है. आईपीओ का शेष 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है.

इस आईपीओ के तहत 140.6 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 30.17 करोड़ रुपये के 17.24 लाख इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत इश्यू किए जाएंगे. ऑफर फॉर सेल के तहत विरजी शाह 12.5 लाख शेयर, मुंजर शरद शाह 50 हजार शेयर, एमी मुंजल शाह 3 लाख शेयर और शिल्पा अमित महाजन व अमित नवीन महाजन 62245 शेयरों की बिक्री करेगी. लिंक इनटाइम को इश्यू का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

(आर्टिकल: सुरभि जैन)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.