Paras Defence and Space IPO: पारस डिफेंस एंड स्पेस का आईपीओ खुलेगा अगले हफ्ते, ग्रे मार्केट में 60% प्रीमियम पर हैं भाव

Paras Defence and Space IPO: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का 170.77 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते खुलेगा. यह आईपीओ 21-23 सितंबर तक खुला रहेगा. आईपीओ का प्राइस बैंड 165-175 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये है. इस आईपीओ के तहत 140.6 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 30.17 करोड़ रुपये के 17.24 लाख इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत इश्यू किए जाएंगे. पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर की कोई भी भारतीय कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है यानी कि देश में इसका कोई लिस्टेड इंडस्ट्री पियर्स नहीं है.

प्राइमरी मार्केट में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 105 रुपये प्रीमियम पर पहुंच गए. गुरुवार को ग्रे मार्केट में इसके भाव 280 रुपये पर पहुंच गए जोकि आईपीओ के लिए तय किए गए प्राइस बैंड के अपर प्राइस से करीब 60 फीसदी प्रीमियम पर है.

अडाणी ट्रांसमिशन और एचडीएफसी लाइफ समेत इन स्टॉक्स में भारी निवेश की संभावना, कल FTSE Index होगा रीबैलेंस

आईपीओ के लिए 85 शेयरों का लॉट साइज कय किया गया है यानी कि निवेशकों को प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 14875 रुपये का निवेश करना होगा. इस इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित है. आईपीओ का शेष 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है. ऑफर फॉर सेल के तहत विरजी शाह 12.5 लाख शेयर, मुंजर शरद शाह 50 हजार शेयर, एमी मुंजल शाह 3 लाख शेयर और शिल्पा अमित महाजन व अमित नवीन महाजन 62245 शेयरों की बिक्री करेगी. लिंक इनटाइम को इश्यू का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

Stock Tips: निफ्टी छू सकता है 17700 का लेवल, इन दो स्टॉक्स में एक महीने में 12% मुनाफे का गोल्डेन चांस

नए शेयरों के जरिए मिले पैसों से कंपनी ने मशीनरी व अन्य इक्विपमेंट खरीदने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा इसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने, कर्ज को चुकता और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाएगा. पिछले तीन वित्त वर्ष में नेटवर्थ पर वेटेड एवरेज रिटर्न 11.94 फीसदी रहा है. वित्त वर्ष 2021 के ईपीएस (प्रति शेयर आय) के आधार पर आईपीओ के प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से इश्यू का प्राइस/आय अनुपात 31.53 है.

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की नवी मुंबई के नेरूल में स्थित आरएंडडी फैसिलिटीज को डीएसआईआर (डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) से मान्यता मिली हुई है और रजिस्टर्ड है. यह पराग एयरोस्पेस की एक सब्सिडियरी है. पारस डिफेंस जिन प्रॉडक्ट की बिक्री करती है, उस प्रकार के प्रॉडक्ट मिस्ट्राल सॉल्यूशंस, कोरऐल टेक्नोलॉजीज, ओफिर ऑप्टोमेट्रिक्स सॉल्यूशंस इत्यादि भी बेचती हैं. पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने प्रॉडक्ट की कई देशों में बिक्री करती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.