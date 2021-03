पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लाएगी IPO, सेबी के पास जमा कराए पेपर

निवेशकों के लिए आईपीओ से कमाने का एक और बेहतर अवसर आने वाला है. Paras Defence and Space Technologies ने बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए आवेदन किया है. इसके तहत प्रमोटर्स और वर्तमान शेयरधारकों के फ्रेश 17,24,490 इक्विटी शेयर जारी किये जाएंगे. सेबी के पास फाइल किए गए ड्राफ्ट रेट हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक, कंपनी 120 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर्स जारी करेगी. इसके अलावा कंपनी 35 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर्स प्री-आईपीओ प्लेसटमेंट के लिए विचार कर रही है. इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में आवंद राठी एडवाइजर्स को नियुक्त किया गया है. इसके शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होंगे.

IPO के जरिए मिलने वाले फंड का कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी. जानकारी के मुताबिक वर्किंग कैपिटल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और लोन के रीपेमेंट या प्रिमेंट के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा. .यह डिफेंस इंजीनयिरिंग कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस इंजीनियरंग प्रॉड्क्टस और सर्विसेज की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैनुफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है.

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का अधिकतम कारोबार केंद्र सरकार और उससे संबंधित एंटिटीज द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम पर निर्भर है. गवर्नमेंट एंटिटीज के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) और स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए सरकारी संस्थान के प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम पर यह कंपनी निर्भर है. इनकम की बात करें तो 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी की टोटल इनकम 149.05 करोड़ रुपये की थी. चालू वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो इस वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर 2020 में कंपनी की टोटल इनकम 37.94 करोड़ रुपये रही.

