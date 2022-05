Paradeep Phosphates IPO: खुलने वाला है 1502 करोड़ का इश्यू, सिर्फ 42 रु का है शेयर, चेक करें डिटेल

Paradeep Phosphates IPO: गैर-यूरिया खाद बनाने वाली कंपनी पारादीप फॉस्फेट्स का 1502 करोड़ रुपये का आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहा है.

पारादीप फॉस्फेट्स का 1502 करोड़ रुपये का आईपीओ 17-19 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. (Image- Paradeep Phosphates)

Paradeep Phosphates IPO: नॉन-यूरिया खाद बनाने वाली कंपनी पारादीप फॉस्फेट्स (Paradeep Phosphates) का 1502 करोड़ रुपये का आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहा है. यह इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 17-19 मई के बीच खुला रहेगा और निवेशक इसमें 39-42 रुपये के प्राइस बैंड में पैसे लगा सकेंगे. इस इश्यू के तहत 1004 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे और शेष शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) विंडो के तहत जारी होंगे. पारादीप फॉस्फेट्स बिक्री के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी गैर-यूरिया खाद और डाई-अमोनियम फॉस्फोट (DAP) बनाने वाली कंपनी है. यूएन में हिंदी के लिए भारत ने दिए 62 करोड़, 2018 से चल रहा है प्रोजेक्ट Paradeep Phosphates IPO की डिटेल्स

पारादीप फॉस्फेट्स का 1,501.73 करोड़ रुपये का आईपीओ 17-19 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.

इस इश्यू के तहत 1004 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे और 497.73 करोड़ रुपये के शेयर ओएफएस के जरिए जारी होंगे.

फेस वैल्यू- 10 रुपये

कंपनी ने 39-42 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड और 350 शेयरों का लॉट साइझ तय किया है यानी कि प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,700 रुपये का निवेश करना होगा.

इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB), 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित है.

इश्यू के लीड मैनेजर्स एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स हैं और रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट है.

शेयरों का अलॉटमेंट 24 मई को हो सकता है और लिस्टिंग 27 मई को हो सकती है.

नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल गोवा फैसिलिटी के अधिग्रहण का कुछ हिस्सा फाइनेंस करने, कर्ज चुकता करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. एक साल में चाहिए पोता-पोती, वरना भरो 5 करोड़ मुआवजा, ये अजब मांग लेकर बेटे-बहू खिलाफ कोर्ट पहुंचे बुजुर्ग कंपनी के बारे में जानें

बिक्री के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी नॉन-यूरिया और डीएपी बनाने वाली पारादीप फॉस्फेट्स अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री जय किसान-नवरत्न और नवरत्न के ब्रांड नाम से करती है.

यह कंपनी डीएपी, एनपीके-10, एनपीके-12 , एनपी-20,जिपमाइट, फॉस्फो-जिप्सम और हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड समेत कई वैरायटी के खादों की बिक्री करती है.

31 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से कंपनी के नेटवर्क में 4761 डीलर्स हैं और इसके 50 लाख से अधिक किसान ग्राहक हैं.

कंपनी के वित्तीय स्थिति की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) लगातार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी को 159 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2019-20 में 193 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 223 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो कंपनी ने नौ महीने अप्रैल-दिसंबर 2021 में कंपनी ने 362 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.