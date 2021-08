NEW IPO : Paradeep Phosphates लाने जा रही है आईपीओ, जारी होंगे 1255 करोड़ के नए शेयर- सरकार बेचेगी अपनी पूरी हिस्सेदारी

IPO NEWS : लगातार आ रहे आईपीओ की कड़ी में अब Padardeep Phosphates का आईपीओ भी प्राइमरी इश्यू में उतरने की तैयारी में है. कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में DRHP दाखिल कर दिया है. इस आईपीओ के तहत 1,255 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि कंपनी के मौजूदा स्टेकहोल्डर और प्रमोटर 12 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. ऑफर फॉर सेल के तहत Zuari Maroc Phosphates Pvt Ltd (ZMPPL) 75.5 लाख शेयरों की बिक्री करेगी जबकि भारत सरकार 11.249 करोड़ शेयरों की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी. इस वक्त Paradeep Phosphates में ZMPPL की 80.45 फीसदी और भारत सरकार की 19.55 फीसदी हिस्सेदारी है. जुआरी एग्रो Adventz group और Maroc Phosphore OCP, मोरक्को की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सीडियरी कंपनी है.

कंपनी इस आईपीओ के जरिये जुटाए गए 642 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा स्थित जुआरी एग्रो केमिकल की फाइनेंसिंग के लिए करेगी. आईपीओ से मिले 300 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी के कर्ज को घटाने में किया जाएगा. 31 जून 2021 तक कंपनी पर 1,419.19 करोड़ रुपये का कर्ज था. Paradeep Phosphate ने DRHP दाखिल कर दिया है. सरकार अब इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है. यह सरकार की उस रणनीतिका हिस्सा है, जिसके तहत उसे उन सभी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचनी है, जहां उसकी स्थित माइनरिटी स्टेकहोल्डर की है. हाल में इसी स्थिति की वजह से उसने टाटा टेलीकम्यूनिकेशन में अपनी हिस्सेदारी बेची थी.

वित्त वर्ष 2019-20 में पारादीप फॉस्फेट ( Paradeep Phosphate) ने 194 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था, जबकि वित्त वर्षषष 2018-19 में इसका मुनाफा 159 करोड़ रुपये का था. 2019-20 में कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू 4,192 करोड़ रुपये का था. वित्त वर्ष 2018-19 में यह रेवेन्यू 4,358 करोड़ रुपये का था. कंपनी की कुल आय में गिरावट है . वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी की कुल आय 4,397 करोड़ रुपये थी, जबकि 2019-20 में यह घट कर 4227 करोड़ रुपये हो गई.

Paradeep Phosphates कई तरीके के फर्टिलाइजर बनाती है, जिनमें DAP,NPK, Zypmite, Phosphogypsum और Hydroflorosilicic Acid (HFSA) प्रमुख हैं. इसके अलावा कंपनी MOP, SPN और City compost भी बनाती है. कंपनी के फर्टिलाइजर जय किसान -नवरत्ना और नवरत्ना ब्रॉन्ड से बाजार में उपलब्ध हैं. ओडिशा के पारादीप में कंपनी की यूनिट है.

