OYO IPO: ओयो आईपीओ के लिए निवेशकों का जल्द खत्म होगा इंतजार, इतने पैसे जुटा सकती है कंपनी

OYO IPO: आईपीओ निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो का जल्द ही आईपीओ आने वाला है. आईपीओ के जरिए इस हॉस्पिटैलिटी फर्म की योजना 100 करोड़ डॉलर (7373 करोड़ रुपये)-120 करोड़ डॉलर (8847 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना है. आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए ओयो बाजार नियामक सेबी के पास अगले हफ्ते ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) जमा कर सकती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओयो ने इस आईपीओ के लिए जेपी मॉर्गन, सिटी व कोटक महिंद्रा कैपिटल जैसे इंवेस्टेमेंट बैंकों को नियुक्त किया है. इस आईपीओ को लेकर ओयो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.

पिछले हफ्ते हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो की पैरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज (Oravel Stays) के शेयरधारकों ने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए मंजूरी दी थी. यह खुलासा नियामकीय फाइलिंग से हुआ है. इससे पहले ओरावेल स्टेज के बोर्ड ने कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 901 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.17 करोड़ रुपये किए जाने की मंजूरी दी थी.

अगस्त में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) फाइलिंग में ओयो ने जानकारी दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने कंपनी में निवेश किया था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने ओयो में करीब 50 लाख करोड़ रुपये (37 करोड़ रुपये) का निवेश किया है. यह निवेश इक्विटी शेयर को और अनिवार्य रूप से कंवर्टिबल कम्यूलेटिव प्रिफरेंस शेयरोों को प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर इश्यू के जरिए किया गया था.

