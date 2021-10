New IPO: OYO लाएगी 8430 करोड़ का आईपीओ, सेबी के पास जमा किए पेपर्स

OYO IPO: हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो ने बाजार नियामक सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के पास आईपीओ के लिए प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं. ओयो की योजना आईपीओ के जरिए 8430 करोड़ रुपये जुटाने की है. इस इश्यू के तहत 7 हजार करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा कंपनी द्वारा सेबी के पास दाखिल किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक 1430 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत जारी किए जाएंगे.

68 साल बाद फिर हुई Tata Sons की एयर इंडिया, अमित शाह की अगुवाई में समिति ने बोली को दी मंजूरी

सेबी के पास दाखिल किए गए दस्तावेज के मुताबिक आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल इसकी सब्सिडयरीज के कर्ज को पूरा या आंशिक रूप से चुकता करने के लिए किया जाएगा. ओयो की सब्सिडियरीज के ऊपर 2441 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसके अलावा कंपनी 2900 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक ग्रोथ में करेगी. आईपीओ के जरिए जुटाए गए शेष पैसों का इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

पिछले महीने सितंबर हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो की पैरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज (Oravel Stays) के शेयरधारकों ने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए मंजूरी दी थी. यह खुलासा नियामकीय फाइलिंग से हुआ. इससे पहले ओरावेल स्टेज के बोर्ड ने कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 901 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.17 करोड़ रुपये किए जाने की मंजूरी दी थी.

MFCentral: म्यूचुअल फंड की खरीद-बिक्री में बचेगा समय, आसानी से पर्सनल डिटेल्स करें अपडेट, जानिए निवेशकों को क्या है फायदा

अगस्त में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) फाइलिंग में ओयो ने जानकारी दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने कंपनी में निवेश किया था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने ओयो में करीब 50 लाख करोड़ रुपये (37 करोड़ रुपये) का निवेश किया है. यह निवेश इक्विटी शेयर को और अनिवार्य रूप से कंवर्टिबल कम्यूलेटिव प्रिफरेंस शेयरों को प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर इश्यू के जरिए किया गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.