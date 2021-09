OYO लाएगी आईपीओ; सेबी में दस्तावेज दाखिल करने की तैयारी, अधिकृत शेयर पूंजी में किया इजाफा 

हॉस्पेटिलिटी कंपनी OYO चलाने वाली फर्म Oravel stays Pvt Ltd ने रेगुलेटरी फाइलिंग में अपनी अधिकृत शेयर पूंजी ( Authorized Share Capital) 1.17 करोड़ रुपये से बढ़ कर 901 करोड़ रुपये तक पहुंचने की सूचना दी है. इससे ओयो के आईपीओ लाने की खबरों को और बल मिला है. OYO जल्द ही अपने आईपीओ के लिए DRHP दाखिल कर सकती है.

1 सितंबर को Oravel Stays Pvt limited (OYO) की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी. अधिकृत शेयर पूंजी वह अधिकतम पूंजी है जिसे कंपनी किसी भी समय जारी कर सकती है. OYO ने आईपीओ से पहले की तैयारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट से पूंजी इकट्ठा की थी. इसके बाद इसकी वैल्यूएशन 9.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी. रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इक्विटी शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर कंप्लसरी कन्वर्टिवल कम्यूलेटिव प्रीफरेंस शेयर के जरिये इसमें 50 लाख डॉलर निवेश किया है.

Investment Tips : इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में मुनाफे का मौका, जानें किन शेयरों में होगी बंपर कमाई

जुलाई में Oravel Stays Pvt limited ने ग्लोबल संस्थागत निवेशकों से टर्म B लोन रूट के जरिये 66 करोड़ डॉलर इकट्ठा किया था. इसमें Fidelity Investment भी शामिल है. OYO के आईपीओ के लिए Oravel Stays Pvt limited जेपी मॉर्गन (JP Morgan) Citi और कोटक महिंद्रा जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकरों से बात कर रही है. ओयो के आईपीओ का साइज 12 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है. ओयो इससे पहले सॉफ्टबैंक, Sequoia, Lightspeed Venture Partners , Hero Corporate समेत कई ग्लोबल निवेशकों से पूंजी जुटा चुकी है. OYO ने कहा था कि वह अगले छह महीनों के दौरान एंट्री लेवल से लेकर सीनियर पदों के लिए 300 से अधिक टेक्नोलॉजी पेशेवरों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है.

ओयो ने एक बयान में कहा कि कंपनी मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग और सूचना सुरक्षा, एंड्रायड और आईओएस डेवलपर के क्षेत्रों में प्रमुख कौशल और विशेषज्ञता वाली टीमों को नियुक्त करना चाहती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.